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北埔圓樓市場新攤商進駐 盼轉型兼具觀光功能

2019-07-12 12:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了讓具20多年歷史的北埔傳統圓樓市場注入新活力，北埔鄉公所及代表會進行市場活化，目前已有7個新攤位進駐，提供異國料理、創意餐點，透過輕裝潢營造用餐的氣氛，轉型成兼具觀光功能的市場，除了服務在地鄉親，也希望吸引北埔老街的遊客一起到傳統市場逛逛。

北埔鄉長莊明增表示，因為消費型態改，造成傳統市場慢慢沒落，為了讓市場活化，鄉公所向代表會提了方案，預計在100萬元內，改造、刷新市場門面及硬體設備，藉此吸引更多廠商及消費者，活化的第一步就是進行招商，目前已有7個店家進駐試營運，販售異國風情美食，還有代表北埔市場的酒瓶咖啡，十分有特色。

莊明增也說，市場僅離北埔老街短短100公尺，由於北埔老街知名度高，假日遊客多，希望透過市場活化將兩者連結，帶動人潮。另外，也希望藉由這些新店家進入，刺激在地店家更注重品質、外觀。

新進駐的餐飲攤商業者楊繼華也表示，公司在竹東、北埔、峨眉一帶尋求合作機會，而同事也多是在地人，市場內不少客庄傳統味道，因此以泰式、日式、冰品等不同味道，讓市場美食選擇更多元。

代表會主席徐鏡明表示，北埔市場內有不少攤位是在地人從小吃到大的美食，如客家粄條、米苔目、鹹豬肉、滷味、鹹豬肉、仙草等。其中，阿滿水晶餃業者彭鴻政在市場內經營13年，該店也有30多年歷史，期望能藉由轉型，帶來不同顧客群，讓老市場重生。

北埔圓樓市場目前已有7個店家進駐試營運，提供異國料理、創意餐點。記者陳斯穎／攝影
北埔圓樓市場目前已有7個店家進駐試營運，提供異國料理、創意餐點。記者陳斯穎／攝影
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北埔圓樓市場目前已有7個店家進駐試營運，販售異國風情美食，還有代表北埔市場的酒瓶...
北埔圓樓市場目前已有7個店家進駐試營運，販售異國風情美食，還有代表北埔市場的酒瓶咖啡，十分有特色。記者陳斯穎／攝影
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北埔老街
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