影／石虎米與生態友善共存 家扶孩童下田體驗收割

2019-07-12 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣通霄鎮楓樹社區一群關懷家鄉自然環境的農民，5年前配合石虎保育專家及林務局輔導，以友善環境、不噴農藥及化肥的方式生產「石虎米」，今年暑假苗栗家扶中心舉辦4天3夜綠光夏令營，第三天就到楓樹社區，下田體驗收割「石虎米」，也了解石虎棲地與生活特性，都直呼「好好玩」。

楓樹社區的石虎米，稻田禁用農藥、化肥，並以人工方式除草，林務局在田邊架設的紅外線感應自動相機，曾「捕捉」到石虎身影，還發現麝香貓、白腹秧雞、野兔、白鼻心等動物現身，有如野生動物的新樂園。

苗栗家扶中心指出，今年夏令營以「環保、生態」為主軸，邀請小學四年級到六年級學童，共74名學童參與，課程安排多元，藉由實際運用寶特瓶製作成收納盒、玩具，讓學童們了解資源再運用的妙招。

為讓學童了解在地議題，關心家鄉事，營隊安排到苗栗縣通霄楓樹社區，學童們體驗收割石虎米，參與學童認真聆聽割稻注意事項後，戴起手套，抓著稻子，先將稻子往下折，再用刀子將稻子割下來，小朋友開心說「好好玩哦」。割稻結束後，學童們接著排隊打穀、紮稻草。另外也安排曬穀體驗，感受稻穀的香氣。

活動當天上午體驗石虎米割稻後，中午學童們享用割稻飯，下午安排學童了解石虎的棲地與生活習性、編稻草，認識農村如何與保育類動物友善共存。苗栗縣自然生態學會理事長林錦坤說，石虎米採取友善耕作方式對待土地。今年石虎米有兩甲多，與台灣藍鵲茶以契作方式，希望能讓更多農民加入。也希望藉由體驗方式，讓更多人認識，獲得認同，讓更多人參與。