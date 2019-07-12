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大溪大囍藝文季登場 學童扮Q版神氣小將軍遶境

2019-07-12 08:06聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具。...
2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具。圖／大溪大囍提供
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桃園大溪普濟堂關聖帝君誕辰廟會慶典，13日開幕到26日（農曆6月24日），將有為期3周的「2019大溪大囍」系列活動。獨特的大墨斗、大仙尪仔及將軍陣頭遶境、夜巡，吸引大批觀光客人潮。大溪國小「Q版大仙尪」社團學童，將在開幕式上扮成4尊神氣小將軍，以全新設計的繞陣服裝、道具亮相登場。

大溪普濟堂關帝聖君聖誕廟會慶典，是地方傳承百年歷史年度盛事，也展現獨特的地方社頭文化；今年7月25日至26日（農曆6月24日關聖帝君聖誕），關公夜巡壓軸登場，街頭巷尾陣頭隊伍，熱鬧沸騰氣氛達到最高潮。大溪國小學童，暑假組「小將軍聯盟」進行藝陣特訓，以全新服裝陣容扮小小將軍，加入廟會慶典遶境及開幕表演。

大溪木藝博物館邀劇場服裝設計師李育昇，融合傳統文化扎根，設計「給孩子的遶境學」策展活動，並延伸傳統元素，運用環保、輕量化及新穎材質，設計4尊神氣小將軍。個頭嬌小學童，穿上新潮小神將服裝，穿梭在大將軍神將隊伍間，活潑可愛又神氣。

大溪國小校長蕭富陽表示，學校「Q版大仙尪」社團，8年來由鎮豐社社長洪順福協助組訓，並修補維護多年未更新的小神將服裝道具。今年大溪大囍除幫社團小朋友，量身打造嶄新服裝、道具，並聘嘉天宮同義堂總幹事張書武，到校指導學童傳統將軍步伐，讓小將軍團演出的舉手投足間，更有專業架式。

李育昇設計的4尊神氣小將軍，分別為黑臉周倉、文面關平、白衣趙雲、長鬍黃忠，不但輕量化、穿戴方便，且盔甲，頭冠、盔甲、大鬍鬚等樣樣到位，引領孩子認識每一尊將軍的角色和持有的武器，穿在孩子們的身上，顯得活潑又神氣。

2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具。...
2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具。圖／大溪大囍提供
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2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具，...
2019大溪大囍系列活動，大溪國小Q版小將軍團，將有全新的神氣小將軍服裝、道具，孩童興奮的穿上街，走將軍步彩排。圖／大溪大囍提供
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