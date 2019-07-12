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竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮被地方俗稱「外媽祖」，鎮公所今年推動「中港慈裕宮、后厝龍鳳...
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮被地方俗稱「外媽祖」，鎮公所今年推動「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯合53庄遶境祈福」，盼重現早年盛況。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮早年曾有盛大的媽祖遶境53庄的宗教民俗盛會，但已停辦多年，僅在老一輩心中留存記憶，竹南鎮公所決定今年推動恢復舉辦，最近邀各宮廟多次研商，敲定8月31日、9月1日辦理大遶境，分別以車隊、徒步方式進行，盼重現當年盛況。

竹南鎮公所民政課指出，竹南鎮兩座奉祀媽祖的大廟，中港堡內慈裕宮稱為「內媽祖」，郊外的后厝龍鳳宮稱「外媽祖」，兩廟信仰區域包括竹南25里及鄰近4鄉鎮部分地區，共53庄，其中包括新竹香山部分地區；過去神明遶境由兩廟聯合辦理，邀各宮廟神明共同出巡，主神為內媽祖，盼透過遶境祈求風調雨順，並藉以聯繫地方社團向心力。

竹南鎮長方進興去年競選時，提出恢復竹南重要宗教盛會的政見，就任後力推這次「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯合53庄遶境祈福」，盼重現早年大遶境盛會，昨邀相關宮攜手宣布，將重現早年竹南媽祖53庄大遶境盛況。

鎮公所指出，早年逢媽祖聖誕，地方都會請求媽祖出巡遶境，擲筊憑神杯決定出巡與否，如神示出巡，通常是3天；至於遶境所到的村莊，以現代行政區來看，至少包括竹南鎮公館、海口、營盤邊、山寮、口公館，加上造橋鄉淡文湖與頭份市土牛、蘆竹湳等處，以清代行政區來看，遶境範圍幾乎就是竹南一保中港庄的範圍。

竹南鎮公所民政課長王國雄表示，53庄遶境已數十年未辦，22年前地方辦理「戀戀中港」文化季曾重現一次盛況；鎮公所今年多次邀慈裕宮、后厝龍鳳宮、德勝宮、五穀宮等宮廟，還有對宗教信仰熟稔的地方人士討論、勘察路線，考量今年籌辦時間及經費，先規畫辦2天；日前曾設香案3天，向媽祖婆擲筊請示擇定遶境日期，第一天以車隊繞行、第二天徒步遶境，路線以竹南鎮內為主，將視今年53庄大遶境辦理情況，再評估明年辦理方式。

苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮有「內媽祖」之稱，鎮公所今年推動「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯...
苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮有「內媽祖」之稱，鎮公所今年推動「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯合53庄遶境祈福」，盼重現早年盛況。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮已數十年未辦媽祖遶境53庄盛會，僅22年前「戀戀中港」文化季曾重現過...
苗栗縣竹南鎮已數十年未辦媽祖遶境53庄盛會，僅22年前「戀戀中港」文化季曾重現過一次，鎮公所今年將重現早年媽祖大遶境，圖為1997年「戀戀中港」文化季盛況。圖／報系資料照片
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竹南鎮為53庄大遶境活動製作的帽子。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮為53庄大遶境活動製作的帽子。圖／竹南鎮公所提供
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竹南鎮長方進興（中）昨邀地方宮廟、宗教界人士，攜手宣布今年8月31日、9月1日將...
竹南鎮長方進興（中）昨邀地方宮廟、宗教界人士，攜手宣布今年8月31日、9月1日將重現媽祖53庄大遶境的活動。圖／竹南鎮公所提供
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苗栗縣竹南鎮早年有媽祖遶境53庄盛會，但已數十年未辦，鎮公所今年聯合中港慈裕宮、...
苗栗縣竹南鎮早年有媽祖遶境53庄盛會，但已數十年未辦，鎮公所今年聯合中港慈裕宮、后厝龍鳳宮等宮廟，盼重現早年盛況，圖為中港慈裕宮2002年遶境活動。圖／報系資料照片
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苗栗縣竹南鎮已數十年未辦媽祖遶境53庄盛會，僅22年前「戀戀中港」文化季曾重現過...
苗栗縣竹南鎮已數十年未辦媽祖遶境53庄盛會，僅22年前「戀戀中港」文化季曾重現過一次，鎮公所今年將重現早年媽祖大遶境，圖為1997年「戀戀中港」文化季盛況。圖／報系資料照片
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遶境媽祖
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