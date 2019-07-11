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郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市觀音區樹林新村緊鄰觀音工業區，近8年來22人往生，其中17人就因罹癌過世，被稱為「癌症村」，國民黨總統初選候選人郭台銘今天造訪，允諾當選後協助遷村外，並將安排1個月內替當地200戶進行免費健康檢查，郭大動作訪視「癌症村」，桃園市政府發出聲明，強調該地罹癌死亡率例並無過高，癌症村形容不符事實，不過，市長鄭文燦已接獲居民陳情，指派副市長李憲明組成專案小組，研議在草漯重劃區興建「安置住宅」，讓居民遷居。

市府強調，依據衛福部資料顯示，全國近八年惡性腫瘤死亡率28%，桃園市26%，觀音區占25%，樹林里死亡人數222人，其中因惡性腫瘤死亡61人，占27%，樹林新村的癌症死亡率與樹林里相近，因此媒體形容該村為「癌症村」的說法，不符合事實。

至於樹林新村未來何去何從？鄭文燦說，觀音工業區是一個營運30年的老舊工業區，樹林社區被觀音工業區包圍是一個歷史問題，他指派李憲明主持專案小組， 初步構想是在草漯重劃區興建「安置住宅」，至於樹林國小因規模很小，教育局正在研議以樹林國小就地再改善、以校車移至草漯國小就讀，或是在草漯重劃區新設學校，三個方案行通盤評估再做決定。

市府環保局也針對當地空氣品質做出說明，強調蘋果日報「癌症村」報導內容提及，空汙檢測甲酸、乙酸、氨氣皆非一級、二級致癌物，媒體以此推論其為致癌因子，並無科學依據。

環保署從5日起為期6天會同環保局在樹林新村進行24小時行動空氣品質監測車，資料顯示，AQI值皆落在50以下，都在容許範圍內，以環保署標準計算，空氣品質都在保持在良好的指標，行動監測車預計放置3個月，後續持續監控樹林國小空品狀況，以確認空品變化情形。

環保局指出，鄭文燦上任後就要求把觀音工業區的污染稽查列為重點，從104年迄今，針對觀音工業區共計查處了2106件，告發不肖廠商達283件、停工8件，對汙染案件的告發件數與比率，都比全國平均值高出非常多，另環保署也率先全國與環保署合作，於觀音工業區設置131個空氣盒子，感測細懸浮微粒（PM2.5）、總揮發有機物（TVOC）濃度，今年上半年針對觀音工業區固定汙染源許可文件進行查核，發現與許可不符廠家共處分16家次。

國民黨總統初選候選人郭台銘今天到桃園觀音工業區附近，有著「癌症村」之名的樹林新村...
國民黨總統初選候選人郭台銘今天到桃園觀音工業區附近，有著「癌症村」之名的樹林新村訪視，允諾要在一個月內替全村人做健康檢查。記者陳夢茹／攝影
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