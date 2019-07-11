影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣尖苗公路（台13甲線）後龍鎮富田國小、造橋鄉豐湖國小2座陸橋原訂上周六起，一連2晚在夜間施工拆除，不料6日當晚進行封路管制後，現場的300噸大型吊車意外故障，拆除作業被迫喊「卡」，將延至明、後兩晚作業，晚間10點到第二天清晨5點的封路管制時段維持不變，公路總局提醒民眾注意。

富田、豐湖國小2座陸橋都已有約20年歷史，當年專為學生穿越公路的通行安全需求設置，目前2校都已裁撤，沒有學生出入，公路總局二區養護工程處苗栗工務段接受地方建議，配合台13甲線拓寬工程辦理拆除作業。

苗栗工務段表示，拆除作業原本安排6、7日兩晚夜間施工，必須使用2台300噸的大型吊車，將陸橋鋼筋水泥預力樑吊離，移至適當地點再敲除，上周六晚間先進行富田國小陸橋的拆除作業，道路也已管制封閉，不料現場其中1座大吊車故障，廠商一時難以調度吊車支援，2天拆除作業只好延至12、13日晚間作業。