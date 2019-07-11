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影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣尖苗公路（台13甲線）後龍鎮富田國小、造橋鄉豐湖國小2座陸橋原訂上周六起，一連2晚在夜間施工拆除，不料6日當晚進行封路管制後，現場的300噸大型吊車意外故障，拆除作業被迫喊「卡」，將延至明、後兩晚作業，晚間10點到第二天清晨5點的封路管制時段維持不變，公路總局提醒民眾注意。

富田、豐湖國小2座陸橋都已有約20年歷史，當年專為學生穿越公路的通行安全需求設置，目前2校都已裁撤，沒有學生出入，公路總局二區養護工程處苗栗工務段接受地方建議，配合台13甲線拓寬工程辦理拆除作業。

苗栗工務段表示，拆除作業原本安排6、7日兩晚夜間施工，必須使用2台300噸的大型吊車，將陸橋鋼筋水泥預力樑吊離，移至適當地點再敲除，上周六晚間先進行富田國小陸橋的拆除作業，道路也已管制封閉，不料現場其中1座大吊車故障，廠商一時難以調度吊車支援，2天拆除作業只好延至12、13日晚間作業。

苗栗工務段段長陳禎康表示，明天（12日）晚間10點起至後天清晨5點將先進行後龍鎮富田國小路段的陸橋拆除作業，駕駛人請遵從現場指揮人員改道行駛新港三路、高鐵五路、新東路車道；後天(13日)晚間10點起至14日清晨5點進行豐湖國小陸橋拆除作業，但因豐湖國小路段並無合適替代道路，實施間段性管制通行，造成不便請民眾見諒。

台13甲線富田、豐湖國小兩座人行陸橋原訂上周末開始拆除，因現場吊車故障，改為12...
台13甲線富田、豐湖國小兩座人行陸橋原訂上周末開始拆除，因現場吊車故障，改為12、13日晚間10點起夜間施工。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線造橋鄉豐湖國小陸橋預定後天(13日)晚間10點起進行夜間拆除作業。記者...
台13甲線造橋鄉豐湖國小陸橋預定後天(13日)晚間10點起進行夜間拆除作業。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線富田、豐湖國小兩座人行陸橋原訂上周末開始拆除，因現場吊車故障，延至12...
台13甲線富田、豐湖國小兩座人行陸橋原訂上周末開始拆除，因現場吊車故障，延至12、13日晚間10點起夜間施工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮富田國小陸橋明晚(12日)10點起至後天清晨5點，將進行夜間拆除作業...
苗栗縣後龍鎮富田國小陸橋明晚(12日)10點起至後天清晨5點，將進行夜間拆除作業，屆時尖苗公路富田路段封路改道。記者胡蓬生／攝影
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