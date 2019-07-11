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「癌症村」罹癌致死率8成？ 衛生局：統計數據沒有較高

2019-07-11 17:39聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

國民黨初選候選人郭台銘今日到有「癌症村」之稱的桃園市觀音區樹林新村訪視，據稱樹林新村約200人，有22人生病，其中17人罹癌過世，罹癌致死率達8成，對此衛生局表示，目前觀音區罹癌死亡統計數據並沒有比較高。

問及樹林新村罹癌致死率數據的正確性，衛生局表示，目前觀音區罹癌死亡統計數據並沒有比較高，至於樹林新村附近工廠較多，是否真的會提高罹癌致死率？衛生局回應，工廠部分因涉及工廠性質及相關數值監測，還需請教環保局。

環保局則表示，樹林新村確實被工廠圍繞，不過根據環保署觀音空氣品質監測站資料顯示，觀音地區硫氧化物濃度、氮氧化物濃度，兩項工業排放指標汙染物皆為歷年新低，PM2.5濃度也提前達到環保署108年階段性目標18 µg/m3，為了了解樹林國小學童所處環境空氣品質，更有透過持續汙染管制，戴奧辛、乙酸乙酯、丙酮等汙染物質也都符合標準。

雖然罹癌致死率的數據正確性還有待釐清，不過樹林新村里長吳進昌表示，郭台銘是目前檯面上總統候選人中第一個到「癌症村」拜訪的人，且不僅親自到村裡探訪，更已砸下200億在台大醫院做癌症研究專案，今日更宣布要協助全村做癌症相關健檢、提供相關數據給醫院彙整。

談及遷村計畫，吳進昌說，市長鄭文燦也有這個想法，由於工廠用地已經不足，再加上台商回流，村民這時候遷村可以將土地讓出來給工廠使用，且村民遷村過後更可以自成住宅區，不再被工業區圍繞，相關問題市府及地方相關單位會開始商討遷村計畫。

據稱約200人的樹林新村中，有22人生病，其中17人罹癌過世，罹癌致死率達8成，...
據稱約200人的樹林新村中，有22人生病，其中17人罹癌過世，罹癌致死率達8成，衛生局表示目前觀音區罹癌死亡統計數據並沒有比較高。記者陳夢茹／攝影
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據稱約200人的樹林新村中，有22人生病，其中17人罹癌過世，罹癌致死率達8成，...
據稱約200人的樹林新村中，有22人生病，其中17人罹癌過世，罹癌致死率達8成，衛生局表示目前觀音區罹癌死亡統計數據並沒有比較高。記者陳夢茹／攝影
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