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竹市宣布 108學年起提高各校教師編制員額

2019-07-11 16:42聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市長林智堅今天召集全市中小學47所校長會面茶敘，宣布自新學年108學年度起，每年更將投入超過3645萬，提高各校教師編制員額，由現行的每班2人提高為2.2人，減輕學校教師負擔，也提升學生教育品質。

會中除了向在場校長介紹新任教育處長黃錦能，也邀請校園特色鮮明的校長分享辦學經驗，包含擁有棒球特色的西門國小、校園美學聞名的關埔國小、培育「法拉第」自行車隊的光武國中等。西門國小校長陳進豐表示，西門國小棒球隊創立67年，近年在市府協助下增聘專任教練後，對球隊的發展影響重大；關埔國小校長陳思玎表示，城市再造的範例可以融入新課綱與孩子的學習生活中，讓孩子把城市當教室，把在地家鄉故事與發展鏈結進孩子的課程中。

此外，市政府為「讓孩子能有一條安心上學的道路」，已投入超過7千萬元逐步改善各校周邊建立通學步道，目前載熙通學步道即將完工，育賢、龍山、光華等三校的通學步道進行中，另正規劃頂埔與新竹國小二校的通學步道；除外，分三年投入4.5億元經費為全市公立國中小裝設冷氣的「降溫計畫」，也緊鑼密鼓進行中，期盼為竹市的孩子營造更舒適的學習環境，讓每位孩子都樂在上學。

除了硬體設備，黃錦能宣布，自108學年度起，每年將投入超過3,645萬，提高各校教師編制員額，由現行的每班2人提高為2.2人，分2年實施到位減輕教師繁重的教學負擔，讓老師能夠有充足時間備課、進修，並拓展更多元化的教學方式提升教學品質，給予學生更好的求學環境。

新竹市長林智堅今天召集全市中小學47所校長會面茶敘。記者張雅婷／攝影
新竹市長林智堅今天召集全市中小學47所校長會面茶敘。記者張雅婷／攝影
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