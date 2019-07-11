楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新埔鎮照門國小今年暑期結合微星傳愛英語學習成效提升計畫，展開一連串英語學習營隊，新竹縣長楊文科今天也到場一同參與，他並宣布兌現承諾政見，為因應十二年國教課程綱要彈性課程實施，培養學子具備跨國溝通與國際移動的能力，自108學年度開始，全新竹縣英語教育向下延伸，從國小一年級開始進行英語教育課程。

楊文科說明，新竹縣政府依據十二年國教課程綱要，未來推動從小學一年級開始運用彈性學習課程，實施以英語學習為主題的國際教育及英語教育課程，具體配套措施包含增加聘用外籍英語教師，一鄉鎮至少一外師、推動英語繪本閱讀、全英語教學計畫、運用學科與英語統整的跨領域學習法(CLIL)、改善英語學習情境、採取課中課後學習扶助、精進教師英語教學專業等，並募集社會公益經費資源的投入，從小一學生著手培育英語的基本溝通能力。另外，他也提醒，竹縣的國中小108學年度起，每周兩次將提供在地有機營養午餐，盼大家能吃得更健康。

楊文科說，竹縣幅員廣大，因偏鄉交通與產業經濟條件不佳，使縣內學生在英語學習的成效上呈現「M型化」的雙峰現象。為了弭平英語學習落差，及配合行政院所提倡2030年雙語國家的政策，提早從國小一年級培養英語溝通能力是刻不容緩的工作，相信能成為竹縣英語教育的重要里程碑。