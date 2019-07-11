免費欣賞馬戲團表演 千萬別錯過

2019-07-11 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市仲夏藝文季系列活動已展開，稅務局7月13日晚上7點至9點在香山天后宮前廟埕廣場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團帶來精彩絕倫的馬戲表演，活動免費自由入座，大家千萬別錯過！

本次表演劇碼亞洲之心分為4大段落，分別以東方風情、客家風情、原民物語、族群融合為主題，以本土特技結合西方元素的創新形式，搭配閩、客及原住民歌唱、舞蹈，從台灣歷史出發，擷取族群特色，呈現族群融合、多元豐富的文化樣貌，融合東、西方及傳統與創新，詮釋跨界間串連的文化衝擊與美學概念。

稅務局長范春鑾指出，活動結合統一發票租稅宣導活動，下午6點起有捐發票換好禮及有獎徵答活動，捐贈108年5-7月雲端發票7張至20張或紙本發票18張至38張（每張發票金額10元以上），即可獲贈宣導品1份。

現場申辦手機條碼者也可獲得宣導品，所募得發票全數捐給社會福利團體，讓愛心辦稅無限延伸，歡迎大家共享歡樂時光。