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竹縣新瓦屋板凳電影院開跑 熱門電影搭超好玩戶外活動

2019-07-11 07:46聯合報 記者郭政芬╱即時報導

暑假來臨，2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，這次將放映超人特攻隊2、水行俠、侏羅紀公園殞落國度、馴龍高手3等四部電影，除了電影欣賞之外，戶外還增加童玩體驗、劇場表演等活動，歡迎親子一起來欣賞板凳電影院。

新竹縣文化局昨天啟動新瓦屋板凳電影院，縣長楊文科披上斗篷扮起魔術師，與水行俠拔起三叉杖揭開活動序幕，現場小朋友驚喜連連，楊文科說，系列活動將在7月13日、7月20日放映4部電影，還有9項好康大放送，活動從下午嗨到晚上，歡迎鄉親一起來新瓦屋瘋表演、拿好康、看電影、抽限量板凳。

竹縣文化局表示，集會堂電影院於7月13日下午4點放映「超人特攻隊2」、晚上7點板凳電影院放映DC英雄電影「水行俠」。集會堂電影院7月20日下午4點放映「侏羅紀公園-殞落國度」、晚上7點板凳電影院放映動畫「馴龍高手3」。7月20日集滿2場板凳電影院活動戳章，並填線上問卷；即可至服務台兌換限量摸彩券1張，參加限量100張板凳抽獎活動。

文化局長李猶龍表示，這次活動豐富，喜歡看電影的民眾，室內室外都有放映，在戶外走走也可以參加捏麵人、好客拍貼機、童玩體驗、小劇場表演等活動。

「新瓦屋板凳電影院」7月13日下午3點半在水稻田小劇場舞台由「嘎嘎兒童藝術劇坊」帶來微笑竹縣繪本《花甲歌舞劇團》表演；20日下午3點半邀請「身聲劇場」帶來《在大水之中》結合戲劇、肢體歌唱、器樂、面具、偶等多元領域演出，演繹出另一番與土地深刻的生命連結。

7日13日還有明星見面會，下午4、5、6整點現身，喜歡水行俠的朋友們千萬不要錯過與水中國王合影的機會。現場還有星光創藝市集，共同歡渡新瓦屋夏日慶典活動。活動詳情請至文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」或「新瓦屋板凳電影院」查詢。

2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，除了電影欣賞之外，戶外還增加童玩體驗、劇場表演...
2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，除了電影欣賞之外，戶外還增加童玩體驗、劇場表演等活動，歡迎親子一起來欣賞板凳電影院。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣文化局啟動新瓦屋板凳電影院系列活動，縣長楊文科披上斗篷扮起魔術師，與水行俠...
新竹縣文化局啟動新瓦屋板凳電影院系列活動，縣長楊文科披上斗篷扮起魔術師，與水行俠拔起三叉杖揭開活動序幕。圖／新竹縣府提供
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2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，7月20日集滿2場板凳電影院活動戳章，並填線上...
2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，7月20日集滿2場板凳電影院活動戳章，並填線上問卷；即可至服務台兌換限量摸彩券1張，參加限量100張板凳抽獎活動。記者郭政芬／攝影
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2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，除了電影欣賞之外，戶外還增加童玩體驗、劇場表演...
2019新瓦屋板凳電影院本周開跑，除了電影欣賞之外，戶外還增加童玩體驗、劇場表演等活動，歡迎親子一起來欣賞板凳電影院。記者郭政芬／攝影
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