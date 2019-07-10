友善石虎服務給付 通霄、中寮試辦

2019-07-10 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



農委會核定友善石虎生態服務給付試辦方案，選定苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

聯合報「誰殺了石虎？」調查報導引起回響，林務局新竹林區管理處指出，農委會剛核定友善石虎生態服務給付試辦方案，選定苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦，包括友善石虎耕地每公頃獎勵金2萬元，社區自主巡護每年6萬元，石虎入侵禽畜場通報也有獎金，苗栗縣府已研擬計畫，9月底前公告受理申請。

新竹林管處指出，為鼓勵友善農作、自主參與棲地維護、石虎入侵通報等有利石虎棲地保護的作為，農委會日前核定試辦方案，選定通霄等兩鄉鎮試辦，逐步擴大到其他石虎分布熱點範圍，林管處將與苗栗縣府合作推動。

農地獎勵金 每公頃2萬

林管處指出，友善石虎農地獎勵金須單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍，每公頃核發2萬元，配合縣府架設相機監測（3個月為限）拍攝到石虎影像，每個案區域核發1萬元獎勵金，每年都申請1次為限。

社區自主巡護 每年6萬

社區發展協會、團體成立巡守隊協助縣府巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金，巡守範圍配合架設自動相機拍到石虎影像，每年發給10萬元獎勵金。

石虎入侵禽畜場 獎勵通報

另外，放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，不危害石虎生命立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給3千元獎勵金，配合監測在3個月內拍攝到石虎出現，再核發1萬元獎勵金，每場域以1次為限。

苗栗縣府農業處指出，此試辦方案融入石虎保育自治條例草案補助在地社區、居民成立保護石虎巡守隊、慣行農業轉型友善環境耕作、結合社區民眾自主參與保育工作等內容，縣府正研擬計畫將在7月底前向農委會提報，預計9月底前公告受理申請。