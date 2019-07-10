影／鄉長唱山歌熱場 18鄉鎮市共同宣示「𠊎講客」

2019-07-10 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「做，就著了」苗栗縣客家人口占六成五，縣府今天邀18鄉鎮市首長及縣府團隊辦「𠊎講客，苗栗當靚」記者會，共同宣示致力客家母語傳承並推動客家文化及事務、建置客語友善環境，盼共創苗栗成為各族群共存共榮的客家大縣。

縣府指出，客委會去年11月發布「客語為通行語實施辦法」盼促進語言傳承及族群共榮，縣內去年就有10鄉鎮市投入客語推廣計畫，數量全國最多，縣府盼今年擴大到全縣18鄉鎮市，月前由文化觀光局派員逐一拜會各鄉鎮首長並達共識，與縣府共同宣示苗栗縣推動客家母語、客家文化及事務的決心。

泰安是苗栗縣唯一的山地鄉，但也有三分之一鄉民是客家人，海線4大鎮以講福佬話的閩南族群居多，其中也有不少祖籍客家的鎮民，縣府及各鄉鎮市在宣示活動中分別提出具濃濃客家味的slogan，縣長徐耀昌喊出「做，就著了 」 (做，就對了)，各鄉鎮也喊出「打卵見黃」、「靚靚頭份、做頭有份」、「客家原鄉一家親」、「𠊎講客」、「有閒來獅潭打嘴鼓」、「𠊎講客，歡迎來尞」等不同具在地特色的口號 。

「發揚客家話的文化傳統應家裡開始」頭屋鄉長徐鑫榮以「朗斗」 （歌聲嘹亮）的客家山歌為宣示活動熱鬧揭開序幕，他強調母語傳承的重要，過去子女在家不講客家話，父母也不多要求，會讓客家母語出現斷層甚至消失，他在家利用時間和外孫講客家話，孩子將彈珠撒了一地，會用客家話說「糟了」，他聽見反而欣慰。

公館鄉長曾美露26歲從宜蘭嫁來苗栗，當時一句客家話也聽不懂，她跟婆婆從最簡單的吃飯、喝茶、拿筷等生活用語開始學，不但學得一口流利客語，擔任鄉長後積極在鄉內推動客家母語傳承，也展現成果。