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石虎究竟多少隻？苗栗8月啟動族群數量與分布調查

2019-07-10 21:42聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

石虎數量究竟有多少？由於公部門一直沿用多年前的研究報告推估全台約500隻，引起疑慮，新竹林區管理處指出，林務局補助苗栗縣政府450萬元添購240台紅外線相機，縣府也編列500萬元，預計8月底前啟動苗栗縣石虎族群數量與分布調查，希望有更科學的數據推動保育與規範開發行為。

新竹林管處指出，全台石虎數量約500隻是93年至96年間的研究推估，近年來石虎保育受到重視，石虎數量一直備關注，有必要用更精確及科學的方式調查，林務局因此補助苗栗縣府450萬元，添購個體辨識用高階紅外線自動相機180台、路殺及水環境施作區位用紅外線自動照相機60台，可以至少有180個監測點。

苗栗縣政府推動石虎保育自治條例草案時，曾有縣議員質疑石虎的確切數量，並建議應全面性調查，更具說服力，縣府農業處指出，石虎數量估算一直沿用10餘年前的調查，且早期的相機、儀器沒有現在的先進，因此提出全縣石虎族群數量與分布調查計畫。

農業處指出，除了林務局補助照相機器材，縣府今年也編列500萬元，預計8月底前啟動，將花兩年的時間監測，第1年布設相機調查石虎分布的情形，第2年繼續向林務局爭取經費針對石虎熱區監測石虎的密度。

農業處希望透過科學的調查方式，產出公正客觀的石虎族群數量與分布數據，協助擬定各區位的保育計畫，讓石虎族群數量恢復穩定，開發同時更能兼顧石虎保育。

苗栗縣府預計8月底前透過高階紅外線自動照相機監測，調查全縣石虎族群數量與分布。圖...
苗栗縣府預計8月底前透過高階紅外線自動照相機監測，調查全縣石虎族群數量與分布。圖／苗栗縣政府提供
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石虎苗栗縣新竹

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