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海歸青農與返鄉主廚 共推桃園在地有機食材

2019-07-10 20:14聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市青農聯誼會與大溪精緻農家香草野園，今天舉辦「饗農宴」首場系列活動，帶領小朋友到田間、溫室，認識各類香草、蔬果作物，並與軟木塞義法料理店料理長黃炳誼合作，將桃園在地的好味道，以精湛的料理手法呈現，開啟食農教育與味覺饗宴合作模式。

水保局青年回留農村創新研究計畫，規畫「饗農宴」系列活動，今天邀請農委會農糧署北區分署農業資材課課長康恬慎、農委會桃園區農業改良場農業推廣課指導員陳英美、桃園市農業局輔導科科長余志松、大溪區公所、農會代表，水花園有機農夫市集經營團隊共同參與。

經營香草野園林詹翊、林詹崙、林詹梃3兄弟為海歸青農，他們各自將海外累積管理經驗，實踐在有機農園，以友善環境自然農法、生態循環漁法等，經營農園、魚蝦養殖，成功將自家培育的香草、食用花卉、蔬果等作物與魚蝦等水產，打入北台灣餐飲市場，獲得許多大廚一致好評，更受到中華航空的青睞，採購作為機上餐點之食材。

來到香草野園，只要挑對季節，不用特地出國便能親眼目睹，品嘗平日在台灣不易見到，羽衣甘藍、黑丸日本茄、朝鮮薊等稀有蔬菜品種，這些都是香草野園克服環境、氣候等差異，成功栽種的心血結晶。

軟木塞義法料理店料理長黃炳誼，國中時期便在家中的客家餐館學習烹飪，在外學習4年法國料理後，與姊姊一同返回故鄉龍潭，選用桃園在地食材，將義式、法式料理的好味道飄香龍潭小鎮。

黃炳誼精心設計雜菜煲搭炸紅藜、胡椒葉包烤黑鱸魚搭韭菜辣椒醬、炭烤白蝦搭蝦汁韭菜油、炭烤北京油雞搭剝皮辣椒醬與涼竹筍、香草百花蜜飲、紅藜梗冰茶等，能凸顯食材原味的佳餚。

香草野園林詹崙，也使用芳香萬壽菊、百香果所開發季節限定養生甜品「芳香花果慕斯」，以不同以往的烹飪形式，讓大家認識桃園在地的好味道。

香草野園所在的大溪中庄，周圍為大漢溪及大漢溪舊河道開發的中庄調整池，不僅土質肥沃、水源充足，半封閉的地理位置，造就中庄得天獨厚的絕佳農作環境，不僅成功培育各類優質有機農漁產品，每年九月韭菜花盛開時，吸引許多遊客前來欣賞宛如白雪的韭菜花海，為北台灣近年興起的賞花秘境。

桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系...
桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系列活動。圖／香草野園農場提供
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桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系列活動。圖／香草野園農場提供
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桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系列活動。圖／香草野園農場提供
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桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系列活動。圖／香草野園農場提供
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桃園市大溪區香草野園農場，結合園區生態之旅與主廚設計的美食，今天舉辦「饗農宴」系列活動。圖／香草野園農場提供
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