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移民署副署長關懷新住民 體驗越南燈籠、印尼辣魚乾

2019-07-10 19:49聯合報 記者劉星君╱即時報導

移民署副署長梁國輝今到苗栗縣關懷苗栗新住民，先到苗栗縣社會處苗北區新住民家庭服務中心，中心正舉辦越南生活夏令營，副署長等人體驗製作越南燈籠，下午到印尼籍新住民房曉賢工作室，製作辣魚乾，接著拜訪擔任寄養家庭媽媽的陸籍新住民肖利紅。

苗縣社會處長楊文志說，苗栗縣有1萬4千多名新住民人口，6成是大陸，4成來自東南亞，苗栗縣在苗北、苗南地區都設有新住民家庭服務中心，讓新住民融入社會家庭，不只是我們來幫助他，很多事情也是他們來幫助我們。

苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心這周正舉辦「新二代越南與文化生活營」，在越南姐妹逢氏英指導下，帶領學童們製作越南星型燈籠，作法相當講究，事先還要先將竹片放在鹽水中浸泡10天後曬乾，再根據燈籠種類削薄。逢氏英說，越南中秋節猶如小朋友的第二個兒童節，製作星型燈籠，帶領參與學童們認識越南文化。

移民署副署長梁國輝等人，下午到印尼籍新住民房曉賢的工作室，房曉賢的印尼娘家，過去從事粿、糕點及辣魚乾食品生意，來到台灣後，房曉賢在家人支持下，將家中飯廳作為工作室，製作出各種印尼美食，去年參加移民署計畫新女力「新住民女性創業加速」計畫，獲得特別獎頒發10萬元獎金，改善工作室環境。

移民署副署長梁國輝、苗縣社會處長楊文志等人也親自體驗製作辣魚乾，之後訪視大陸新住民肖利紅，肖與先生育有一女，因為女兒希望能有手足作伴，加上肖利紅很喜歡小朋友，夫妻倆決定擔任寄養家庭，肖利紅也考取保母相關證照，目前家中照顧的寄養童3年多，就如同真正的家人般親密。

移民署副署長梁國輝（左）、苗縣社會長楊文志（中），參觀印尼籍新住民房曉賢的工作室...
移民署副署長梁國輝（左）、苗縣社會長楊文志（中），參觀印尼籍新住民房曉賢的工作室，教導他們製作辣魚乾，介紹印尼糕點美食。記者劉星君／攝影
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移民署副署長梁國輝（右三）今到苗栗縣訪視新住民，大陸新住民肖利紅（右一）跟先生一...
移民署副署長梁國輝（右三）今到苗栗縣訪視新住民，大陸新住民肖利紅（右一）跟先生一起加入家扶中心寄養家庭行列，右二為苗栗縣副縣長鄧桂菊。記者劉星君／攝影
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苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心正舉辦新二代越南與文化生活營，越南姐妹逢氏英（左）...
苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心正舉辦新二代越南與文化生活營，越南姐妹逢氏英（左）教導學童製作燈籠。記者劉星君／攝影
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苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心正舉辦新二代越南與文化生活營，越南姐妹逢氏英（右）...
苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心正舉辦新二代越南與文化生活營，越南姐妹逢氏英（右）教導學童製作燈籠。記者劉星君／攝影
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