影／70年前海南島死裡逃生 96歲退休老師搭竹架棚回味

2019-07-10 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



96歲退休老師陳孝祿「回到從前」，他在苗栗縣公館鄉館東村菜園搭竹架棚，回味70年前在海南島辛苦歲月，今天「新居落成」，邀來兩桌人慶祝，聽陳孝祿講古，他分享對比現在豐衣足食，竹架棚成了快樂農園，歷史的軌跡斧鑿斑斑。

陳孝祿說，1949年隨著國軍來台灣，曾在海南島住了半年，當時物資十分缺乏，有時連飯都沒得吃，住在荒山峻嶺，就地取材利用竹子搭架，屋頂再鋪上草蔽雨，此外，1000多人約有3分之1因水土不服，腳部嚴重水腫，還傳說腫到腳就會喪命，還好吃了偏方救命。

他至今印象深刻，當地村長教大家用花生米配大蒜不用鹽巴，開水煮來服用，他連吃2、3天，水腫就消失了，也慶幸撿到一條命。

陳孝祿回味海南島辛苦歲月，花了2周在菜園搭竹架棚回味，今天邀苗栗縣樂活長青協會近30人辦理「新居落成」，他們聊天、唱歌熱鬧慶祝，他說，現在搭竹架使用鑽孔機、鐵絲等器具，對比70年前便利多了，也豐衣足食，竹架棚提供另種生活趣味，歡迎大家來坐聊。