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日本香川縣知事訪桃園 9月將參展農博賣飯糰地瓜

2019-07-10 14:50聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田惠造近日特地造訪桃園，由於恰逢市長鄭文燦訪美，副市長李憲明率市府一級主管接待，還特別準備濱田惠造愛吃的芒果款待，期許日後交流更長遠密切，香川縣也預計將參加今年9月的桃園農業博覽會，將在國際友好攤位上展售香川產烤地瓜、飯糰，預料將再掀熱潮。

桃園市副市長李憲明說，濱田知事每年都會到訪桃園，彼此猶如老朋友般熟悉，過去3年交流頻繁，像是石門水庫楓半馬體育活動，香川縣民報名踴躍，去年還一舉勇奪男子半馬組冠軍，在教育方面，香川和武陵高中音樂交流已有十多年之久，文化交流上，桃園舉辦的地景藝術節，香川都會派員參加，農業、觀光等方面交流也相當密切，項目也越來越豐富。

香川縣知事濱田惠造近日率香川縣總務部知事公室國際課長谷口英二、香川縣交流推進部交通政策課航空振興室長岩崎弘和、香川縣交流推進部觀光振興課國際觀光推進室長陶山尚志、香川縣交流推進部交通政策課航空振興室主任合田健、高松機場股份有限公司代表取締役社長小幡義樹、機場常務取締役小菅光裕與營業部航空營業班經理眞鍋安德等人來訪。

濱田惠造受市府熱情迎接，大啖當季水果芒果，他說，很開心2019瀨戶內國際藝術祭，桃園市府特地出席開幕式，香川縣特別安排兩天觀光行程促進雙方互動，現桃園和高松每日一班機，除了現有的官方各項合作計畫外，香川縣也努力強化台、日兩地民眾觀光交流。

李憲明也把握機會行銷桃園夏季觀光賣點，7月正值關聖帝君聖誕日，「大溪大禧」系列活動是桃園大溪年度盛事；夏季也是觀音、新屋蓮花盛開時節，歡迎香川知事、縣民們來訪桃園，體驗「大王蓮」水上漂。明年台日觀光高峰論壇將在桃園舉辦，也將邀香川共襄盛舉。

桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田...
桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田惠造（左）近日特地造訪桃園，副市長李憲明率市府一級主管接待，並贈送藍雀掛畫。圖／桃園市政府提供
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桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田...
桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田惠造（右）近日特地造訪桃園，副市長李憲明率市府一級主管接待，還特別準備濱田惠造愛吃的芒果款待。圖／桃園市政府提供
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桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田...
桃園市與姐妹市日本香川縣交流頻繁，正逢雙方締結友好城市3周年前夕，香川縣知事濱田惠造（左七）近日率團造訪桃園，副市長李憲明（右七）率市府一級主管接待。圖／桃園市政府提供
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