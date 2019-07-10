跨國同婚多一對 戶政所充滿甜蜜氛圍

2019-07-10 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



跨國同婚又多一對新人，新竹市29歲勤芮與32歲瑞典籍男友Stefan相戀4年多，同性婚姻合法化後，兩人日前手牽手走進北區戶政事辦所辦理結婚登記，從遠距離戀愛到如今開花結果，戶政所指出，當時甜蜜氛圍感染眾人，也一起見證這段跨越半個地球的愛情。

北區戶政所指出，Stefan與勤芮互動甜蜜，十指相扣，濃情蜜意小聲交談，不經意流露出滿滿的甜蜜愛情，戶政人員詢問得知，4年前Stefan在日本攻讀碩士學位，勤芮則去日本旅遊，千里姻緣一線牽，開啟遠距離的戀愛。

歷經2年多的網路通訊聯繫，彼此更加確定心意，決定牽手一輩子，兩人手腕也都刺上雙方英文名字縮寫的愛情圖騰，象徵2人堅定不移的許諾。

勤芮告訴戶政人員，新竹市各項便利的生活機能及人性化的環境設施，讓Stefan打算移居竹市，但目前因工作關係仍暫時分居兩地，讓兩人更加珍惜1年僅2、3次的相處時光，此次Stefan得知同婚合法化後，立刻籌備來台，準備經外館處驗證的單身證明文件，兩人歡喜登記結婚。

市府民政處指出，5月24日起同性伴侶可向全國任一戶政所申辦結婚登記，國人與阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥(部分地區)、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國(部分地區)、美國、烏拉圭等同姓婚姻合法國家或地區的外籍人士，也得辦理同性結婚登記。