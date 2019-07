親子藝術節將登場 英國知名劇團現場表演超嗨

2019-07-10 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



暑假到來,桃園市政府文化局推出親子藝術節,讓親子可以參與觀賞親子工作坊、劇團等表演,這次更邀請到英國知名劇團《大衣大叔 Men in Coats》登場演出,藝術節在7/13日至7/14日於桃園陽明運動公園舉行、7/20日至7/21日於平鎮新勢公園登場,今文化局舉行開幕記者會,現場帶來一小段表演引起小朋友歡呼。

「桃園夏日親子藝術節」已日邁入第9個年頭,每年皆有精采的親子劇場節目,今年邀請了英國《大衣大叔 Men in Coats》、西班牙嘎哩康多劇團、台北打擊樂團、O劇團、身聲劇場及舞蹈空間舞團等6組國內外表演團隊,也特別規畫親子工作坊、童話故事般的實境遊戲,同時也邀請了多元的街頭演出團隊以及文創輕食市集,希望帶給小朋友一個歡樂、有趣的暑假期間。

英國《大衣大叔 Men in Coats》現場帶來一小段表演,包括吞氣球、扮演公雞及蜘蛛等表演橋段,小朋友看完紛紛直呼「我好喜歡公雞表演,他跳舞很厲害」,另名小朋友則表示,喜歡表演吐出木棍的橋段,都說會想要請爸媽帶他們去看表演。