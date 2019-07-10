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親子藝術節將登場 英國知名劇團現場表演超嗨

2019-07-10 13:39聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

暑假到來，桃園市政府文化局推出親子藝術節，讓親子可以參與觀賞親子工作坊、劇團等表演，這次更邀請到英國知名劇團《大衣大叔 Men in Coats》登場演出，藝術節在7/13日至7/14日於桃園陽明運動公園舉行、7/20日至7/21日於平鎮新勢公園登場，今文化局舉行開幕記者會，現場帶來一小段表演引起小朋友歡呼。

「桃園夏日親子藝術節」已日邁入第9個年頭，每年皆有精采的親子劇場節目，今年邀請了英國《大衣大叔 Men in Coats》、西班牙嘎哩康多劇團、台北打擊樂團、O劇團、身聲劇場及舞蹈空間舞團等6組國內外表演團隊，也特別規畫親子工作坊、童話故事般的實境遊戲，同時也邀請了多元的街頭演出團隊以及文創輕食市集，希望帶給小朋友一個歡樂、有趣的暑假期間。

英國《大衣大叔 Men in Coats》現場帶來一小段表演，包括吞氣球、扮演公雞及蜘蛛等表演橋段，小朋友看完紛紛直呼「我好喜歡公雞表演，他跳舞很厲害」，另名小朋友則表示，喜歡表演吐出木棍的橋段，都說會想要請爸媽帶他們去看表演。

另，「親子實境遊戲-《童話王國之魔法師的考驗》」於活動4日期間的每日下午3點至4點舉行，總計8個場次，活動內容結合童話故事，邀請親子闖關解謎，而「親子藝術工作坊」則邀請到漂鳥演劇社、故事屋、Vocal Asia ⼈聲樂集、Music Together by FOX、玩印工作坊及淘氣文創等知名藝術團隊，針對「故事屋體驗」、「音樂體驗」及「手作DIY」三大主題進行授課教學，將於活動4日期間的每日下午2點、下午3點舉行，共計24個場次。

暑假到來，桃園市政府文化局推出親子藝術節，讓親子可以參與觀賞親子工作坊、劇團等表...
暑假到來，桃園市政府文化局推出親子藝術節，讓親子可以參與觀賞親子工作坊、劇團等表演，這次更邀請到英國知名劇團《大衣大叔 Men in Coats》登場演出。記者陳夢茹／攝影
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親子藝術節
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