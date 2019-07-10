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跨海追擊救漫畫？ 日本最大盜版「漫畫村」站長被捕

學長需急救卻不知所措 他努力獲選十大傑出救護技術員

2019-07-10 12:50聯合報 記者王駿杰╱即時報導

投入消防工作超過13年的新竹市消防局高級救護技術員（EMT）陳恊志日前在全國26個消防機關激烈競爭下脫穎而出，獲選本年度全國十大傑出救護技術員，如此優異的表現導因於剛畢業時一場緊急救護經驗，讓他下定決心要做一位超級消防員

陳恊志說，他畢業於警專22期消防安全科，回想起剛畢業參加訓練時，遇上一位學長在體能測驗中忽然喘不過氣、冒冷汗、胸口悶痛，送醫途中他僅替對方進行氧氣處置，不料該名學長竟歇斯底里，連氧氣面罩都撥掉，當時的無力與沮喪深深印在他心中，讓他決定要成為一位專業消防員，用完善的技術，幫助更多需要幫助的人。

了讓短時間、高緊急性的救護服務再進步，陳恊志不斷深化救護技術，投入救護搬運毯的改良，結合LUCAS(CPR機)的使用，於搬運OHCA(無生命徵象)患者時CPR不中斷，提高患者的存活率；另規劃救護耗材存放櫃標示，依救護評估處置流程A(呼吸道)、B(呼吸)、C(循環)、D(鑑別診斷)依序標示，讓消防員救護出勤後補充耗材時，可強化、複習處置流程，提高技術熟稔度。

消防局長李世恭說，社團法人台灣急診醫學會為獎勵救護技術員的專業技術與辛勞，期盼不斷提升到院前緊急醫療救護品質，訂定十大傑出救護技術員推薦辦法，每年從全國各縣市消防機關執行第一線緊急救護工作的救護技術員中遴選出10名傑出救護技術員。

李世恭說，要當選十大傑出救護技術員真的很難，評分標準包含救護或災難處理事蹟、救護教育訓練、品管研究、其它特殊貢獻等，還需檢附具體事蹟佐證資料，包含救護紀錄表、災難派遣紀錄、OHCA案件之AED 紀錄及急救成果、媒體或網路評價紀錄、特殊救護救災案件其克服困難任務過程、災難事件處理得力紀錄、救護相關投稿文章等。

新竹市消防局高級救護技術員（EMT）陳恊志，日前在全國26個消防機關激烈競爭下脫...
新竹市消防局高級救護技術員（EMT）陳恊志，日前在全國26個消防機關激烈競爭下脫穎而出，獲選本年度全國十大傑出救護技術員。圖／新竹市消防局提供
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