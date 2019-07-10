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學生想上輔導課卻上不了 校方：人數不足無法開班

2019-07-10 12:49聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一位就讀竹縣私立義民高中的家長謝先生向本報投訴，義民中學每個年級都採能力分班，學校只重視A段班的教學，犧牲另二個班學生的權益，平常只有A段班上輔導課，暑假期間高二升高三的學生， 也只有A段班有暑期輔導，當初選填志願時，不知義民高中有此制度，謝先生認為孩子在後段班，也想繼續升學，想上輔導課卻上不了，認為被校方欺騙。

義民高中校長宋文松表示，學校長年來將學生能力分班分為甲、乙、丙班，確實是甲班學生固定有暑期輔導課程，乙、丙班學生則從每個學期開始至少有2次輔導課意願調查，一次針對學生、一次針對家長，只要該科系超過30名學生報名就會開暑期輔導班，但是每次都不足30人，因此無法開班。他說，其實每次意調表回收後，可以很明顯看到家長與學生意願不同調，他認為，家長應與學生溝通好，讓學生真的心甘情願到校上課，才不會浪費時間。

但學校也曾依據調查意願開設小班制輔導，但最後實際上課的人更少，對校方來說也相當為難；甚至校方也曾經想過開設共同科目如國、英、數科目，讓各科系乙、丙班學生一起上課，結果又礙於各科系使用教材不同，老師勉強上課也對學生效果有限，導致也沒有開班成功。宋文松表示，目前學校設想到的方式是學生若開學後發現有跟不上的情形，可以參與學校課後補救教學課程，加強學科，但若家長仍希望學生能參與暑期輔導課程，可以直接與校方溝通，表達強烈需求。

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