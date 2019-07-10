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休閒農業區展特色 大湖薑麻園、三義雙潭獲頒卓越獎

2019-07-10 09:30聯合報 記者劉星君╱即時報導

107年度全國績優休閒農業區暨輔導單位頒獎典禮9日下午在行政院農業委員會大禮堂舉行，苗栗縣休閒農業區表現亮眼，38個得獎地區占8區，大湖鄉薑麻園及三義鄉雙潭休閒農業區奪得最高榮譽的卓越獎，三義鄉舊山線、公館鄉黃金小鎮、通霄鎮福興南和等休閒農業區獲模範獎，大湖鄉馬那邦、西湖鄉湖東及南庄鄉南江等休閒農業區獲頒茁壯獎榮耀。

為鼓勵績優休區及其相關輔導單位，農委會辦理績優休閒農業區表揚，獎勵休閒農業區及其輔導單位的努力，協助行銷推廣績優地區特色與商品，今年為第2屆。本屆獲獎休閒農業區共38區，昨舉辦頒獎典禮表揚基層輔導單位、縣市政府，獲獎的休閒農業區分卓越獎，獲獎金8萬元；模範獎，獲獎金3萬元；及茁壯獎，獲獎金1萬元。

農委會主委陳吉仲昨頒獎給38個獲獎單位。陳吉仲說，休閒農業區引領國內外遊客走入農村，體驗台灣農業的文化與在地風味，提升農村經濟，吸引青年返鄉就業，未來農委會也將逐年提高農村再生補助經費，並結合地方創生、食農教育等重大政策。

苗栗縣長徐耀昌昨專程北上接受表揚，徐耀昌說，暑假期間縣府結合山、海、客家庄及「十大休閒農業區」，推出5條不同主題農遊路線，配合時令及假日規畫多達40種不同旅遊路線，適合各種不同族群的需求，歡迎大家趁假期到苗栗來場說走就走的慢食、漫活農村旅，感受績優休閒農業區的特殊魅力。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊說，苗栗縣近年來休閒農業區評鑑表現耀眼，歸功於所有休閒農業區及輔導單位的各個夥伴共同努力經營，縣府持續輔導提升環境及服務品質，打造苗栗成為台灣西部最好吃、好看、好玩的幸福花園，感謝休閒農業輔導老師團隊及苗栗縣休閒農業發展協會的用心。

苗栗縣長徐耀昌（右）昨專程北上接受表揚，左為農委會主委陳吉仲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（右）昨專程北上接受表揚，左為農委會主委陳吉仲。圖／苗栗縣政府提供
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苗縣大湖薑麻園休閒農業園區獲頒全國績優休閒農業園區的卓越獎，中為大湖鄉長胡娘妹。...
苗縣大湖薑麻園休閒農業園區獲頒全國績優休閒農業園區的卓越獎，中為大湖鄉長胡娘妹。記者劉星君／攝影
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苗栗卓越獎得主大湖鄉薑麻園。圖／苗栗縣政府提供
苗栗卓越獎得主大湖鄉薑麻園。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗卓越獎得主三義鄉雙潭。圖／苗栗縣政府提供
苗栗卓越獎得主三義鄉雙潭。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣農委會徐耀昌
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