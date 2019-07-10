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都市裡的神祕小客房 為蜂界獨行俠打造專屬旅館

2019-07-10 07:34聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

近年城市田園風興起，不少人利用自家陽台種植可食用蔬菜，或是香草、觀賞用花木等，不過也有一些人，為城市裡的「獨居蜂」，打造可棲息的居住環境，為城市內的花草樹木授粉。

「猜猜看這是什麼？」新竹縣社區規畫師日前舉辦「綠色好生活」成果展，其中一個攤位展示了用鑽了洞的竹子、樹木，密密麻麻排成的一面小牆，這面牆是由新埔的成員郭康明打造的，原來這是一棟「蜂旅館」，專門給獨居蜂的棲息之所。

郭康明表示，除了一般民眾所熟知的群居蜜蜂外，大自然環境中還有許多獨居蜂，牠們一個人住，不會群聚築巢，反而透過各式素材，為自己打造棲身之所，獨居蜂喜歡利用現有的材料當巢，如斷木、枯枝等，而這種獨居蜂同樣也會採蜜，為植物授粉，促進環境綠化，是絕佳的環境指標。

可惜的是，在高度都市化的區域，獨居蜂的天然棲所越來越少，因為枯枝、斷木都被視為垃圾清理掉。不過，郭康明說，目前在都市中還是可以看到獨居蜂的身影，如果家中開放式空間如陽台、露台的水龍頭，可能出現被東西堵住的狀況，裡頭就可能有獨居蜂的存在，民眾可以仔細觀察這些小小房客。

郭康明也說，獨居蜂同樣也會採蜜、為植物授粉，促進環境綠化，是絕佳的環境指標。近年也有一股城市養蜂潮，有團體發起獨居蜂旅館計畫，透過講座、活動等方式，讓更多人認識這些較鮮為人知的獨居蜂，以及獨居蜂的魅力，可透過設置簡易獨居蜂旅館，使獨居蜂有棲息之地，為城市授粉、散播綠意而努力。

近年城市田園風興起，不少人利用自家陽台種植可食用蔬菜，或是香草、觀賞用花木等，不...
近年城市田園風興起，不少人利用自家陽台種植可食用蔬菜，或是香草、觀賞用花木等，不過也有一些人，為城市裡的「獨居蜂」，打造可棲息的居住環境，為城市內的花草樹木授粉。記者陳斯穎／攝影
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獨居新竹蜜蜂
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