WSBL／台電Fun電營首次到苗栗 國手教練來指導
台電從2016年起，每年暑假巡迴各地舉辦球類FUN電營，今年首度安排台電女籃隊到苗栗市大倫國中，今年明仁國中、大倫國中勇奪全國國中籃球甲級聯賽（JHBL）男、女組的雙料冠軍，台電女籃FUN電營希望能激發學童對籃球的興趣。
今天在大倫國中體育館熱鬧開幕，由台電苗栗區處處長陳哲章主持並與大倫國中校長吳源有、玉清里長賴玉蘭、台電公司相關單位主管等貴賓及台電女籃隊共同啟動開球儀式，FUN電營學生們與家長出席。
營隊邀請的指導教練林紀妏，是台電女子籃球現任總教練，也是國內女子超級籃球聯賽（WSBL）的開朝元老，球賽經驗豐富，表現突出，也期望能為苗栗發掘籃球運動的未來球星。
趣味開球儀式從台上拋出大籃球後，台下小朋友興奮地合力滾動大籃球，宣示籃球FUN電營正式開跑，充滿健康活力的FUN電營吉祥物「電力虎寶」在場內與小學員同歡，體育館超熱鬧。
台電苗栗區營業處處長陳哲章說，台電長期扎根國內體育活動，是國內培育國手搖籃，今年以「全民動起來、臺灣亮起來」為號召，鼓勵全民投入球類運動。
台電籃球FUN電營，從9日起至13日止共5天，由國手級教練陪孩子們一起瘋玩球，FUN暑假。營隊課程從基礎球感體驗、籃球規則，運球、傳球、上籃、投籃等基本動作，到防守訓練、快攻訓練、敏捷訓練，半場對打練習、運動傷害防護，小組交流競賽，期盼學生們從營隊學習合作、體諒與包容。
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