WSBL／台電Fun電營首次到苗栗 國手教練來指導

2019-07-09 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台電籃球FUN電營今起為期5天，在苗栗市大倫國中體育館熱鬧開幕。記者劉星君／攝影 分享 facebook

台電從2016年起，每年暑假巡迴各地舉辦球類FUN電營，今年首度安排台電女籃隊到苗栗市大倫國中，今年明仁國中、大倫國中勇奪全國國中籃球甲級聯賽（JHBL）男、女組的雙料冠軍，台電女籃FUN電營希望能激發學童對籃球的興趣。

今天在大倫國中體育館熱鬧開幕，由台電苗栗區處處長陳哲章主持並與大倫國中校長吳源有、玉清里長賴玉蘭、台電公司相關單位主管等貴賓及台電女籃隊共同啟動開球儀式，FUN電營學生們與家長出席。

營隊邀請的指導教練林紀妏，是台電女子籃球現任總教練，也是國內女子超級籃球聯賽（WSBL）的開朝元老，球賽經驗豐富，表現突出，也期望能為苗栗發掘籃球運動的未來球星。

趣味開球儀式從台上拋出大籃球後，台下小朋友興奮地合力滾動大籃球，宣示籃球FUN電營正式開跑，充滿健康活力的FUN電營吉祥物「電力虎寶」在場內與小學員同歡，體育館超熱鬧。

台電苗栗區營業處處長陳哲章說，台電長期扎根國內體育活動，是國內培育國手搖籃，今年以「全民動起來、臺灣亮起來」為號召，鼓勵全民投入球類運動。