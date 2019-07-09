苗栗縣東方美人茶評鑑 鄧國權茶園奪特等

2019-07-09 18:09 中央社 苗栗縣9日電



苗栗縣108年東方美人茶評鑑競賽一連2天在頭份市農會舉行，今年不僅參與數量增加，品質也備受專家肯定，評鑑成績出爐，由常勝軍鄧國權茶園奪下特等獎。

苗栗縣108年東方美人茶評鑑競賽成績今天揭曉，由頭份市鄧國權茶園奪下特等獎，另選出頭等獎10名，其中銅鑼鄉曾的曾郁芳拿下頭等1，銅鑼鄉台灣農林公司包辦頭等2、頭等3及頭等共6個獎項；另外，鄧國權茶園拿下2個頭等、頭份市林文章也榮獲頭等殊榮。

鄧國權茶園是縣內及全國東方美人茶賽的常勝軍。鄧國權的女兒鄧羽妡指出，父親製茶半世紀，最重視茶園管理，近幾年特別著重好的茶菁原料，加上確實掌握萎凋和發酵製茶技術，才能克服天候不穩等因素，做出甘醇蜜香、熟果味好茶。

苗栗縣政府農業處指出，全縣東方美人茶評鑑競賽這2天在頭份市農會舉行，共有8鄉鎮市406點參賽，較去年增加近100點，縣府聘請農委會茶業改良場專家依茶葉外觀、茶湯水色、香氣及落喉滋味是否甘醇無澀味等項目進行評分。

茶改場專家品評後表示，今年雨水充足，尤其是5、6月間氣候悶熱潮濕，小綠葉蟬咬嚙茶葉的情況很好，品質也很穩定，競爭相當激烈，讓評審們商討許久才底定名次。

苗栗縣長徐耀昌今天到場恭喜獲獎茶農，他說，東方美人茶在製作過程中，茶樹不噴灑農藥，茶菁需由小綠葉蟬咬食著涎才能製成，採收時只取鮮嫩的心芽，4斤才可製成1斤成品，產量稀少，能夠獲獎的茶葉更是「精品中精品」，為維護茶農心血，每罐得獎茶葉，包裝上都貼有苗栗縣防偽標籤，呼籲消費者認明選購，避免買到假貨。