影／世紀鋼構買地回填營建土石方 民眾抗爭桃市府要開罰

2019-07-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀音區世紀鋼構公司購買附近上萬坪農地回填營建土石方，堆放大量鋼材，引起地方反彈，市議員歐炳辰會同市政府相關局處會勘，現場數十名居民拉白布條高喊抗議，歐炳辰今天表示，世紀鋼構擴編廠區非法回填營建廢土，破壞原有農路和排水系統，強烈要求恢復原來農水路，提供農業使用，避免大雨淹水。

歐炳辰檢舉股票上市的世紀鋼構違法在農地回填營建廢土、破壞農業水路，他率居民抗議，會同市政府農業局、環保局、地政局實地會勘後，市府環保局表示，實地會勘查出世紀鋼構廠回填的營建土石方，並非廢棄物，未違反棄清法。農業局表示，經查該土地仍屬農地，該廠未將農地農業使用，涉及違反區域計畫法規定，將移請地政局開罰。

世紀鋼構董事長賴文祥今天下午表示，該廠購買附近萬坪長期閒置農地使用，為方便附近居民出入使用，捐贈1000多坪用地，花費4000多萬元將原有3公尺道路拓寬為12公尺道路，做好道路排水溝、路燈，回饋建設居民開心，該廠使用合法營建土石方回填，暫時堆放材料，並未違章建築，做好敦親睦鄰，若市府認定違反區域計畫法規定，該廠認錯願意受罰。

市府地政局表示，由於第一次會勘未認定現場農地面積多少，也未明確行為人，預定11日再度邀集市議員和世紀鋼構、市府各單位會勘，若農業局認定違反區域計畫法規定，市府將對世紀鋼構依法開罰6到30萬元罰款。