苗栗縣前縣長傅學鵬媽媽過世 藍綠總統參選人致祭

2019-07-09 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



總統蔡英文（前排左）今天到傅學鵬（前排右）苗栗縣公館鄉住處上香，向傅母靈前致祭。圖／家屬提供 分享 facebook 無黨籍苗栗縣前縣長傅學鵬媽媽葉盡妹7月3日辭世，享耆壽93歲，7月18日舉行奠禮，上午9點10分公奠，總統蔡英文、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天先後傅學鵬公館鄉住處葉老太太靈前致祭，凸顯傅學鵬藍綠關係良好，及政壇舉足輕重的一面。

蔡英文今天中午12點半由苗栗縣長徐耀昌陪同上香，傅學鵬告訴媽媽，「總統親自來跟您上香，您在天之靈要保佑總統連任成功，為國家突破困境」；郭台銘下午1點50分由苗栗縣副縣長鄧桂菊陪同致祭，傅學鵬告訴媽媽，「鴻海郭台銘總裁親自來給你上香，你要保佑他這次參加國民黨初選，能夠獨佔鰲頭帶領台灣、國家走出困境」。

蔡總統、郭台銘分別向傅學鵬等家屬致意，停留10多分鐘離去，沒有談及總統選舉話題，傅學鵬則感謝蔡總統、郭台銘，及所有來拈香致意的親朋好友，讓媽媽備極哀榮。

政壇眾所皆知傅學鵬與親民黨主席宋楚瑜交好，傅學鵬心胸寬大，愛交朋友，不分黨派、廣結善綠，又願意教導提攜後輩，他兩屆苗栗縣長任滿裸退，10多年來影響力沒有稍退，他與徐耀昌是長期緊密政治夥伴，蔡總統也數次不公開行程與他聚會，最近一次5月11日在傅學鵬住處，立法院長蘇嘉全、徐耀昌，及多名鄉鎮市長與會，藍綠關係都良好。