熱血教練！寒暑假免費讓選手住家中集訓 勇奪田徑佳績

2019-07-09 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科說，相較於106年6金及104年的5金，今年的成績是歷年來最佳，以田徑及柔道來說，就有5金6銀10銅，成績非凡，表現非常亮眼。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook 新竹縣尖石鄉尖石國中體育老師謝俊漢，不只成立田徑隊替故鄉孩子打開人生另一扇門，每年的寒暑假更主動讓選手住到家中集訓，他與妻子攜手照顧學生三餐與生活起居，希望讓學生無憂無慮發展體育，這次在全國原住民運動會拿到好成績，今天上午與團隊獲得縣長楊文科頒獎。

尖石國中田徑隊有來自鎮西堡、司馬庫斯等後山學生，平時都住校，一到寒暑假為了集訓，十多位學生就住在教練家，每天早上、下午忙著練習，每年暑假是許多老師休息時光，卻是謝俊漢一家最忙的時刻，他的老婆煮三餐、照顧選手起居，謝俊漢則用盡自己全部的時間與心力，激發這群孩子與生具來的運動天賦。

「撐住，就是你的了！」「加油一點！」練習時，謝俊漢指導選手們，要有信心去闖，不要害怕失敗，他表示，學生就像他的家人，照顧起來並不覺得辛苦，只有當面對選手不上進，想要放棄時，他才會感覺到難過和辛苦。

曾有選手就讀大學，跑出好成績後接受媒體採訪，選手提到當年國中教練謝俊漢如何幫助他，讓謝俊漢感動說，孩子們長大了，懂得珍惜，讓他感覺到「付出值得了」。

尖石國中學生羅浩全這次參加田徑1500公尺及路跑個人賽、路跑混合組團體賽皆拿下金牌，他也曾累到覺得撐不下去，如今回想起來，很感激教練鼓勵他「這都是家常便飯，勇敢撐著就是自己的」，一席話，讓他又有動力練習，這次贏得好成績。

尖石國中學生李安熙說，有選手住在後山，離學校2個多小時的距離以上，幸好暑假可住教練家，才能持續練習，很感謝師母照顧大家，他曾經不想再練習跑步，幸好在教練的指導與堅持下，讓他重拾信心，逐步看見突破與成果。

新竹縣長楊文科說，相較於106年6金及104年的5金，今年的成績是歷年來最佳，以田徑及柔道來說，就有5金6銀10銅，成績非凡，表現非常亮眼。 教育處長劉明超說，這次比賽也提供巡迴車，讓選手移動到場地，更便利，以往各自利用零散的課餘時間練習，期望未來以集中式的集訓時間，讓學生更加集中精神、專注練習。

新竹縣府近年積極投入多項體育資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升、投入體育班三級培訓發展，這次頒發選手獎勵金57萬4千元及教練獎勵金28萬7千元，共計86.1萬元。