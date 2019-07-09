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台南紙箱工廠火警 消防隊火速趕到無人傷亡

2019-07-09 15:35聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區正北五路127號旁紙箱工廠下午起火、冒出滾滾濃煙，消防人員到場時一樓門窗火舌竄出，消防局陸續增派支援，消防員經過半個多小時努力攻擊到火點，壓制火勢，經過一個多小時打火撲滅火勢，廠內員工及時逃出，無人受傷受困。

台南市消防局表示，這次動員鹽行、復興、大灣、永康等消防分隊出動17車37車前往救火，

廠房為一樓鐵皮加蓋建物，總面積約300平方公尺，燃燒物紙箱，廠內有一部貨車來不及撤離遭波及燒毀，損失待查。

台南紙箱工廠火警，冒出滾滾濃煙。圖/消防員提供
台南紙箱工廠火警，冒出滾滾濃煙。圖/消防員提供
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