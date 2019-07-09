影／公車逆向又闖紅燈 警方查出原因是閃故障車仍要罰

2019-07-09 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一輛公車昨天在台中市大甲區逆向行駛又闖紅燈，警方調監視器畫面通知司機說明，他說為了閃路上一輛故障轎車，警方發現，當時公車應可閃避車又不需逆向，將對司機開罰單。

警方調查，公車昨天中午1點多，行經大甲區經國路和光明路口，前方路口外側車道有轎車拋錨停路上。