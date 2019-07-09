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影／在媽祖、關公面前 郭台銘允諾：財劃法優先考量苗栗

2019-07-09 15:30聯合報 記者劉星君╱即時報導

國民黨正舉行總統初選民調，總統初選參選人郭台銘今走訪苗栗縣、新竹市，上午先到竹南鎮龍鳳宮拜媽祖，中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜，接著參訪幼安教養院。

郭台銘中午抵達苗栗市的文聖文山關帝聖帝君，民眾高舉牌子「相信郭台銘，台灣向前行」等牌子，郭台銘參拜關公後，接著到下方的活動中心餐敘，品嘗客家菜。

郭台銘說，剛剛在媽祖面前，答應要蓋研究型醫院、後龍科技園區的開發，他在這裡答應副縣長，財劃法一定優先以苗栗來考慮，「一個在媽祖面前，一個在關公麾下，我說的話一定做得到，做不到你放心，你們不要來找我，媽祖跟關公都會來找我」。

郭台銘致詞說，感受到苗栗鄉親熱情，來到關聖帝君廟拜拜，媽祖與關公告訴我們做人道理，要忠、要義，要仁，關公是也是我們最好的榜樣。

苗栗市關聖帝廟下方就是文山文聖社區活動中心，參拜關公後，郭台銘到活動中心吃飯。郭台銘說，第一次在關公廟底下吃飯，感覺到充滿正氣、正氣，充滿關公的仁愛之心。郭台銘允諾，如果初選出線，一定會再回來。

社區媽媽準備8道客家傳統菜，郭台銘說，吃兩碗飯，在關公底下就是不一樣。苗栗縣副縣長鄧桂菊提到財劃法問題，郭台銘說，各個縣市財政都不夠，到台中、雲林、南投都一樣，他一定會提供一個怎麼樣賺錢的方法，讓台灣能夠賺錢。

郭台銘餐敘結束後，再度上台跟民眾致意說，剛剛有鄉親跟他說，「台銘」名字取得很好，「名字是爸爸取的，讓台灣有錢，台灣要有金，台灣有名，名利雙收，不叫台銘叫什麼？相信郭台銘，台灣一定贏」。

支持者在現場跟郭台銘拍照、簽名，國一吳小弟請「郭爺爺」在包包簽名，郭台銘問他「你叫什麼名字」，吳小弟「Paul」，郭台銘在小朋友包包上簽名，吳小弟很開心。苗栗縣副縣長鄧桂菊也請郭台銘簽名在衣服袖口。

郭台銘今中午抵達苗栗市的文聖文山關帝聖帝君，民眾高舉牌子「相信郭台銘，台灣向前行...
郭台銘今中午抵達苗栗市的文聖文山關帝聖帝君，民眾高舉牌子「相信郭台銘，台灣向前行」等牌子，郭台銘參拜關公後，接著到下方的活動中心餐敘，品嘗客家菜。記者劉星君／攝影
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郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜。...
郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜。記者劉星君／攝影
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郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君。記者劉星君／攝影
郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君。記者劉星君／攝影
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郭台銘（中）今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客...
郭台銘（中）今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜。記者劉星君／攝影
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郭台銘（右二）今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗...
郭台銘（右二）今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜。記者劉星君／攝影
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郭台銘今中午到苗栗市的文聖文山關帝聖帝君，民眾高舉牌子「相信郭台銘，台灣向前行」...
郭台銘今中午到苗栗市的文聖文山關帝聖帝君，民眾高舉牌子「相信郭台銘，台灣向前行」等牌子，郭台銘參拜關公後，接著到下方的活動中心餐敘，品嘗客家菜。記者劉星君／攝影
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郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜，...
郭台銘今中午到苗栗市參拜文聖文山關聖帝君，參拜後與居民交流餐敘，品嘗苗栗客家菜，左一為苗栗市長邱鎮軍。記者劉星君／攝影
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