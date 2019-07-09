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新竹市兒童電影展 激發世界觀創造力

2019-07-09 14:52中央社 新竹縣9日電

新竹市兒童影展今年以創造力為主題，將播放荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國共53部影片，市長林智堅今天表示，盼多國電影播映演出，帶給孩子世界觀激發創造力。

林智堅今天受訪表示，今年兒童影展由導演鄭文堂擔任策展人，以創造力為主題，規劃「荷蘭兒童電影專題」「發現世界」「異想天開」「動物王國」「在台灣長大新生代導演短片輯」等主題單元，將有73場室內電影、4場劇團和4場戶外電影等演出。

林智堅表示，為帶給孩子世界觀，了解各國文化，在影展中安排包含荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國，播放共53部影片，其中，全台首映影片達14部。此外，還有邀請電影導演及親子教育專家，進行映後導讀及座談。

林智堅說，「荷蘭兒童電影專題」開幕片將播放冰島電影「獵鷹足球隊」，帶領小朋友一同觀看冰島孩子為足球所付出的淚水與汗水，電影內容激勵人心。

林智堅指出，戶外電影場安排在鹽水公園、北新公園、青草湖夜市及香山國小，將分別放映超人特攻隊、蜘蛛人新宇宙、無敵破壞王、及馴龍高手等4部熱門電影，讓孩子享受難得觀影經驗。

文化局長黃竫蕙表示，今年安排「鞋子兒童實驗劇團」「九歌兒童劇團」與「身聲劇場」等劇團演出，將為孩子帶來具有教育內涵展演內容。另外，也讓孩子以黏土、樂高等媒材親自製做停格動畫短片，體驗擔任小小動畫師，了解動畫成像的魔術奧妙。

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