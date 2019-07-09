親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

變態小說有罪嗎？土耳其舉國圍剿的《翡翠公寓》

竹市兒童影展登場 77場電影與4場表演輪番上演

2019-07-09 13:40聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場...
2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映。圖／新竹市兒童影展粉絲頁
分享
2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映，年年爆場的戶外放映場次，將於7月20日、8月3日、10日及17日晚上7時在鹽水公園、北新公園、青草湖夜市及香山國小放映《超人特攻隊2》、《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》及《馴龍高手》熱門電影，還有動畫工作坊，今起開始售票。

竹市兒童影展邁入第五年，市長林智堅表示，讓孩子在暑假期間，能觀賞豐富及有趣的電影，今年演出的73部電影及四場兒童劇團，都是導演及策展團隊精心挑選過，非常適合孩子觀賞，且這些電影具有教育意涵，相信在孩子看完之後，能從影集中學習到新的事物。

文化局表示，今年兒童影展由鄭文堂導演擔任策展人，以「創造力」為主題，規劃「荷蘭兒童電影專題」、「發現世界」、「異想天開」、「動物王國」、「在台灣長大──新生代導演短片輯」等七大主題單元，有來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國共53部影片，其中有14部影片為全台首映，影展期間還有電影導演及親子教育專家進行映後導讀及座談。

其中「荷蘭兒童電影專題」，7月20日開幕片將首映冰島電影《獵鷹足球隊》，見證冰島孩子為了足球所付出的淚水與汗水，文化局為鼓勵市民踴躍觀賞開幕片，當天進場的觀眾將有神秘小禮。

兒童劇團演出，今年由「鞋子兒童實驗劇團」、「九歌兒童劇團」與「身聲劇場」帶來精采劇碼；「動手做動畫」工作坊首次登場，讓小朋友以黏土、樂高等媒材親自製做停格動畫短片，當個小小動畫師，一窺動畫成像的魔術奧妙。

2019新竹市兒童影展室內放映及兒童劇團採購票入場，單一票價每張20元，自7月9日(二)中午12:00起可在年代售票網站及全台售票端點購買（亦可於7-11統一超商i-bon、全家便利商店FamiPort、萊爾富 Life-ET、OK超商OK.go機台點選購買)。每場開演前30分鐘亦開放現場購票，數量有限，售完為止。相關活動詳情可至文化局網站或活動網站，或電洽影像博物館，03-5285840。

2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場...
2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映。圖／新竹市兒童影展粉絲頁
分享
2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場...
2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映。圖／新竹市府提供
分享

電影動畫文化局
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

竹縣府公布減免地價稅解套方法 7月15日起受理申請

2019-07-09 13:10

新竹好香米上市 芋頭香味冷熱皆宜

2019-07-09 13:09

顧病父不喊累 單親女童 獲「奮發向上」獎

2019-07-08 23:44

九讚頭接手合興車站 盼媒合青創與在地產業 繁榮地方

2019-07-08 23:38

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

國立客家兒童合唱團開訓 8、9月再舉行徵選

2019-07-08 20:36

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

確保幼童吃進營養 獨立廚房將成竹市公幼標準配備

2019-07-08 16:42

暑假育樂營超夯 推出製作可愛水晶球、學指甲彩繪

2019-07-08 16:25

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

再創天梯榮景 投縣擬建地面纜車

2019-07-08 23:18

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

「地獄級」投49線 遊客心驚驚

2019-07-08 23:07

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

質疑中市賣地炒房 立委遭酸回

2019-07-08 23:35

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

影／獅子會捐LED發光式反光背心 提升員警執勤安全

2019-07-08 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top