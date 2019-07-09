竹市兒童影展登場 77場電影與4場表演輪番上演

2019-07-09 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映。圖／新竹市兒童影展粉絲頁 分享 facebook 2019新竹市兒童影展今年以「創造力」為主題，自7月20日至8月18日將有73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映，年年爆場的戶外放映場次，將於7月20日、8月3日、10日及17日晚上7時在鹽水公園、北新公園、青草湖夜市及香山國小放映《超人特攻隊2》、《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》及《馴龍高手》熱門電影，還有動畫工作坊，今起開始售票。

竹市兒童影展邁入第五年，市長林智堅表示，讓孩子在暑假期間，能觀賞豐富及有趣的電影，今年演出的73部電影及四場兒童劇團，都是導演及策展團隊精心挑選過，非常適合孩子觀賞，且這些電影具有教育意涵，相信在孩子看完之後，能從影集中學習到新的事物。

文化局表示，今年兒童影展由鄭文堂導演擔任策展人，以「創造力」為主題，規劃「荷蘭兒童電影專題」、「發現世界」、「異想天開」、「動物王國」、「在台灣長大──新生代導演短片輯」等七大主題單元，有來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國共53部影片，其中有14部影片為全台首映，影展期間還有電影導演及親子教育專家進行映後導讀及座談。

其中「荷蘭兒童電影專題」，7月20日開幕片將首映冰島電影《獵鷹足球隊》，見證冰島孩子為了足球所付出的淚水與汗水，文化局為鼓勵市民踴躍觀賞開幕片，當天進場的觀眾將有神秘小禮。

兒童劇團演出，今年由「鞋子兒童實驗劇團」、「九歌兒童劇團」與「身聲劇場」帶來精采劇碼；「動手做動畫」工作坊首次登場，讓小朋友以黏土、樂高等媒材親自製做停格動畫短片，當個小小動畫師，一窺動畫成像的魔術奧妙。