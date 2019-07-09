竹縣第一間實體「1919食物銀行」 竹北正式營運

2019-07-09 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣第一間基督教救助協會「1919食物銀行」實體店在竹北成立！協會秘書長夏忠堅表示，需要資助的民眾只要到服務中心，就會有志工協助申請，通過後每月可依核發的點數，換取需要的物資，預計8月起每月至少可服務30戶次。

為使經濟弱勢家庭三餐不斷炊，基督教救助協會「1919食物銀行」自2015年起陸續設立8間實體店，全台第9間實體店「1919食物銀行 新竹竹北服務中心」今天正式營運。

夏忠堅表示，竹北服務中心位於傳統市場出入口，自7月1日試營運以來，已服務16戶經濟弱勢家庭，正式營運後，服務範圍將擴大到新豐等地區，預計8月起每月至少可服務30戶次。此外，若民眾經過3到6個月的救助後，仍有需求，經審核通過，還可以轉成1919食物銀行的中長期受助個案。

基督教救助協會表示，1919食物銀行自2011年開始發放食物包，透過全台6個物資集散點，每兩個月由志工將食物包親送到受助家庭。至今年7月，總計已透過全台580個1919服務中心，服務4萬1672戶次，送出18萬5158份1919食物包。

竹北服務中心的負責人林坤麟牧師與太太林葉純表示，在長期的救助過程中的確發現許多弱勢家庭的需要，但也發現一些問題，「有時我們送去的物資，並不一定是他們最需要的。」林坤麟舉例，他曾在受助戶廚房看到有3、4罐未開封的醬油，或過多的白米。