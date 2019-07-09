竹縣府公布減免地價稅解套方法 7月15日起受理申請

2019-07-09 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



因應公告地價調整，新竹縣政府於去年11月成立6個單一窗口，受理民眾陳情，新竹縣長楊文科並親上火線與地主座談，指示相關單位研議解套方法，今天上午新竹縣地政處長魏嘉憲在主管會報公布美化市容計畫，符合符合條件者，可依據土地稅減免規則規定，減免地價稅。

新竹縣長楊文科今天也表示，針對去年地價稅風波，縣府將於108年底重新規定地價（兩年重新規定地價一次），合理劃分地價區段，重新訂定109年的公告地價。

楊文科說，107年與108年地價稅過高，部分鄉親負擔過大，當時發現縣轄徵收或公辦市地重劃地區、產權為原始配回(或繼承取得)抵價(費)地、土地閒置未有買賣者，衝擊最大，因此也指示相關單位研議解套方法。

魏嘉憲表示，依據土地稅減免規則第8條第1項第10款，私有土地無償供給政府機關、公立學校及軍事機關、部隊、學校使用，在使用期間以內，地價稅全免。為此，新竹縣府已於7月5日公告美化市容計畫，期程從108年起到111年共4年，計畫範圍包含新竹縣範圍內辦理區段徵收區或公辦市地重劃地區、產權為原始配回(或繼承取得)抵價(費)地未有買賣行為的閒置空地等。