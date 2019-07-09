新竹好香米上市 芋頭香味冷熱皆宜

2019-07-09 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



好香米帶有淡淡芋頭香味，適合做白飯、壽司、飯糰、熬粥等，即使是冷飯也很好吃。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 新竹市農會稻米產銷班小農種植的好香米新米上市，市府與市農會今天在將軍村圖書資訊園區行銷，市府也以IN 新竹產業季刊介紹，好香米晶瑩剔透，飽滿Q彈，吃起有淡淡的芋頭香味，

市長林智堅與市農會總幹事鍾祥銘歡迎大家預約搶購，以行動支持在地農業。

市府產業發展處指出，全市稻米種植面積約1000公頃，種植好香米的稻田不多，1期作僅約2公頃，2期作約2.5公頃，好香米是特選品種－益全香米，也是台農71號，是由日本引入的稻種絹光與台灣本土品種台稉4號配種出的稻米。

好香米怕冷難照顧，產量也低，出穗時稻田會飄出一股芋香味，所以取名為好香米，外觀晶瑩透剔透、飽滿Q彈，口感軟黏，咀嚼時又帶著淡淡的芋頭香味，市農會總幹事鍾祥銘說，新竹獨特的種植環境，利用海埔新生地種稻，雖然有九絳風吹襲，水稻屹立不搖生產出好米，新米上市現在正是品嘗好香米的時期。

市農會稻米產銷班長劉世鑑說，產銷班種植好香米約有3年時間，從插秧到收成約需110天，現在正是豐收期，1期作產量約有1萬台斤，產量雖少，品質很好。

產發處長吳甲天指出，好香米米飯黏彈力好還帶有芋頭的香味，咀嚼過後令人唇齒留香，適合做白飯、壽司、飯糰、熬粥等，即使是冷飯也很好吃，只要些許白飯夾些海苔及堅果，無需任何華麗的配菜或調味料，就能品嚐到食物最真的原味。

林智堅說，市府為推廣竹市各項產業創辦IN新竹產業季刊，這一期主題即介紹好香米，大半篇幅介紹好香米的由來、小農的故事及如介利用好香米製做美食，其中台灣好米一家親還介紹台灣各品種的米，除了行銷新竹好米，也深具教育意義，市府也計畫與市農會合作，在將軍村圖書資訊園區提供農產品直銷平台，讓農民直接銷售獲得更好的利潤。