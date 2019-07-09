親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市消防局統計，今年1月至6月底共受理207件OHCA救護案，成功救活人數51人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數達16人，急救成功率從去年的22.97%提升至24.64%，康復出院率則從去年5.3%提升至7.73%，無論救活率與康復率，皆創新高，局長李世恭說，消防員將患者從鬼門關前拉回，並康復出院，是種無與倫比的成就感。

今年4月，一對葉姓父子傍晚於在國小體育館打羽球，運動後葉父忽然倒地失去呼吸心跳，兒子撥打119求救，執勤員除即時派遣救護車前往，更透過線上教導兒子施作CPR急救，待消防員到場，立刻進行AED電擊器電擊，成功讓葉父恢復意識，並於3日後順利康復出院，沒有留下後遺症。

據內政部消防署統計資料，107年全國急救成功率為22.10%，同年全國康復出院率為3.01%。李世恭說，人人都具有基礎的CPR技能，可避免悲劇發生，因為最先發現患者的，永遠不是消防人員，而是身旁的人。

李世恭指出，消防局近年來除積極推廣民眾學習CPR救命術，更於106年補充｢Lucas自動心肺復甦機｣與｢即時無線傳輸自動判讀12導程心電圖機系統｣建置，透過判讀，針對胸痛病患整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療機制，大大提升急性心肌梗塞患者的存活率。

李世恭表示，為爭取救命的黃金時間，消防局105年起開始要求119執勤員須評估患者意識、呼吸是否正常，並進行線上CPR指導。另外，消防局也特別製作「民眾版急救教學影片」上傳youtube等社群網站，讓民眾能透過網路學習，或每月19日在消防博物館辦理CPR宣導學習，藉此提升急救應變能力。

12導程機訓練。圖／新竹市消防局提供
12導程機訓練。圖／新竹市消防局提供
分享
Lucas自動心肺復甦機訓練。圖／新竹市消防局提供
Lucas自動心肺復甦機訓練。圖／新竹市消防局提供
分享

患者CPR消防員
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

九讚頭接手合興車站 盼媒合青創與在地產業 繁榮地方

2019-07-08 23:38

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

國立客家兒童合唱團開訓 8、9月再舉行徵選

2019-07-08 20:36

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top