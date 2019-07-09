鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市消防局統計，今年1月至6月底共受理207件OHCA救護案，成功救活人數51人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數達16人，急救成功率從去年的22.97%提升至24.64%，康復出院率則從去年5.3%提升至7.73%，無論救活率與康復率，皆創新高，局長李世恭說，消防員將患者從鬼門關前拉回，並康復出院，是種無與倫比的成就感。

今年4月，一對葉姓父子傍晚於在國小體育館打羽球，運動後葉父忽然倒地失去呼吸心跳，兒子撥打119求救，執勤員除即時派遣救護車前往，更透過線上教導兒子施作CPR急救，待消防員到場，立刻進行AED電擊器電擊，成功讓葉父恢復意識，並於3日後順利康復出院，沒有留下後遺症。

據內政部消防署統計資料，107年全國急救成功率為22.10%，同年全國康復出院率為3.01%。李世恭說，人人都具有基礎的CPR技能，可避免悲劇發生，因為最先發現患者的，永遠不是消防人員，而是身旁的人。

李世恭指出，消防局近年來除積極推廣民眾學習CPR救命術，更於106年補充｢Lucas自動心肺復甦機｣與｢即時無線傳輸自動判讀12導程心電圖機系統｣建置，透過判讀，針對胸痛病患整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療機制，大大提升急性心肌梗塞患者的存活率。