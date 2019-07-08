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換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府鼓勵補助市民使用電動機車、電動二輪車，全市目前電動機車、電動二輪車設籍數量高達4萬3533輛、7萬566輛，均為六都第一，為擴大推動空汙減量、鼓勵民眾汰換二行程機車換購電動機車或電動二輪車。

桃園市環保局今天表示，自7月起補助淘汰二行程機車換新購電動機車每車2.8萬元、補助新購電動機車每車補助2.3萬元，並回溯今年1月1日起，市民淘汰二行程機車換購環保6期機車，每車可補助2500 元，桃園補助換購新購電動機車六都最高，該局提醒市民別忘記自己的權益。

環保局表示，為鼓勵中低戶及原住民一起加入降低空汙，自7月起，新推出針對復興區、中低收入戶補助優惠，只要淘汰二行程機車換購環保5期、6期中古機車，包括環保署補助款在內，每車補助6500元。

環保局表示，7月起補助新購電動機車每車補助1萬元，加上環保署3000元及經濟部1萬元補助，每車可獲補助2.3萬元，若淘汰二行程機車換新購電機車每車補助1.3萬元，加上環保署5000元及經濟部1萬元補助，每車可獲補助2.8萬元。

又回溯今年1月1日實施的淘汰二行程機車換購環保6期機車，該局每車補助2500元（包括環保署500元），但是該局補助每車較去年增加300元，該局表示希望鼓勵弱勢族群加入降低空汙行列。

桃園市政府鼓勵民眾汰換二行程機車，補助換購、新購電動機車各補助2.8萬、2.3萬...
桃園市政府鼓勵民眾汰換二行程機車，補助換購、新購電動機車各補助2.8萬、2.3萬元及回溯今年實施淘汰二行程機車換購環保6期機車補助2500元。圖／桃園市環保局提供
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桃園市政府鼓勵民眾汰換二行程機車，補助換購、新購電動機車各補助2.8萬、2.3萬...
桃園市政府鼓勵民眾汰換二行程機車，補助換購、新購電動機車各補助2.8萬、2.3萬元及回溯今年實施淘汰二行程機車換購環保6期機車補助2500元。圖／桃園市環保局提供
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