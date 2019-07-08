國立客家兒童合唱團開訓 8、9月再舉行徵選

2019-07-08 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



由客家委員會成立的「國立客家兒童合唱團」，今天在新竹縣政府文化局實驗劇場舉行開訓典禮，客委會主委李永得贈譜給團員，象徵客家音樂傳承及代表國立客家兒童合唱團正式開訓，李永得也承諾會全力支持相關資源，有信心在彭孟賢藝術總監的客家心及國際規格的帶領下，這群小小文化特使只要3到5年就可站上國際舞台。

新竹縣長楊文科肯定客委會成立客家電視台、國立客家兒童合唱團的做法，縣府將提供文化局實驗劇場的場域給來自桃竹苗區的團員練唱。他也建議合唱團的客家曲目要過半，才能名實相符傳承並發揚客家文化、讓客家躍升國際舞台。

楊文科並趁機為竹東客家音樂村請命，希望客委會支持儘快推動，讓客家音樂、文化的傳承更給力。 李永得表示，上週已交待所屬只要縣府與居民溝通完成，馬上可進行。

楊文科說明，竹東客家音樂村的土地沒有問題，唯一有意見的民眾，他的土地並不在音樂村基地的範圍內，縣府也已依法處理，為讓音樂村旁的旅遊服務專區其他計畫順利推動，縣政府及竹東鎮公所團隊積極打造竹東新亮點，俾利地方期待與發展。

李永得表示，推動國立客家兒童合唱團用兒童精緻純淨的歌聲，傳達客家精神與文化內涵，一直是他的夢想。上一任客委會主委任內曾在六堆成立兒童合唱團，但沒有成功。這次特別邀請到合唱世界總冠軍推手、現任臺灣合唱協會常務理事—彭孟賢老師擔任藝術總監暨指揮，他有信心「國立客家兒童合唱團」可發展成為具國際競爭力的合唱團，帶領臺灣客家躍上國際舞臺。

彭孟賢表示，合唱歌曲將以客家為主，包含海陸、四縣和山歌、原創的客家文化劇場，另外，也會有民謠、兒童經典合唱作品。

「國立客家兒童合唱團」已完成首波團員甄選，來自桃竹苗區47位報名者中選出30位客家合唱小歌手，其中13位是新竹縣學子，接下來的第2波及第3波甄選將分別在8月12日及9月22日舉行，歡迎國小三年級至國中七年級愛唱歌的小朋友把握機會共襄盛舉。團員招生詳細相關資訊，可至以下網址下載https://bit.ly/2XJYQP8