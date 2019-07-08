影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



知名景點新竹合興車站乘載著愛情意象，日前由當地的九讚頭文化協會得標，協會除了擴大愛情意象，未來將與在地小農、文創團隊合作共同進駐，要帶動地方觀光，提倡旅遊的深度。暑假開始，縮小版的蒸氣火車已進駐，還模擬蒸汽行駛，讓遊客體驗搭乘火車的樂趣。

合興車站是台鐵內灣線的一站，新竹縣政府向鐵路局承租車站用地，將合興車站周邊休閒遊憩設施委託薰衣草森林團隊經營，該團隊今年4月約滿撤出，交通旅遊處重新公告招標，由新竹縣九讚頭文化協會得標。

九讚頭文化協會形象與計畫經理彭思翰指出，團隊將以愛情意象、鐵道文化、自然生態、在地農產這四方面為主軸推廣，未來將與婚禮、愛情飾品、乾燥花店等相關業者合作，並增加專業導覽帶領遊客認識鐵道歷史與文化。

合興車站園區占地約700多坪，屬半綠化環境，綠樹櫻花、建築造型、鐵道等都是打卡熱點，彭思翰說，未來將會增加生態空間與農產銷售平台，預計八月初將舉辦週末市集，與文創、農作等結合，呈現愛情車站的多元樣貌，農產平台採常態供應，作為在地小農展售的空間。

企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，曾因睡過頭，奔跑兩公里追火車，及時趕上考試，後來也與夢中情人修成正果；台鐵一度打算廢站，後來這對夫妻出面認養舊車站，促成了合興車站的重生，也造就了愛情車站的美名。

暑假開始，合興車站遊客增加不少，縮小版的蒸汽火車在站內跑，吸引不少民眾排隊搶玩。業者曾國泰本身也是鐵道迷，他說，這台小火車是縮小版的台鐵CK124號蒸汽老火車、騰雲號，以比例的六分之一打造，搭配蒸汽與鳴笛讓民眾身歷其境，一趟來回價40元，兩歲以下孩童免費，每周一、五、六日行駛。