7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



全國競技疊杯運動官方最高層級賽事「全國菁英盃競技疊杯錦標賽」，本年度由新竹縣主辦，7日全場湧入約6、7百名選手與觀眾進場，其中年僅7歲的臺南市西勢國小學生郭哲佑，每天與爸爸一起玩疊杯1小時，練習三個月就參加全國賽，一舉奪得親子雙人項目10歲以下組第二名。

昨天上午由中華民國疊杯運動協會理事長林建宇、新竹縣體育會理事長田耕豪、新竹縣競技疊杯委員會主委、縣議員林思銘、議員杜文中等蒞臨現場位為選手加油，來自全國各縣市代表隊菁英選手齊出，為爭取個人最快秒數，突破全國紀錄而努力。

年紀最小7歲是臺南市西勢國小郭哲佑，表現突出，臺南市代表隊葉姓教練表示，郭哲佑參與學習疊杯大約三個月時間，靠著對疊杯運動的熱情而產生學習動力，每天與爸爸一起玩疊杯1小時。首次參加全國賽，首輪就擠進前十名決賽名單，除為臺南市拿下7歲組三項皆第五名的三面獎牌外，也在親子雙人項目與爸爸奪下10歲以下組第二名。

竹縣疊杯競技會主委、新竹縣議員林思銘以身體力行來支持與鼓勵全民運動，他說，玩競技疊杯可以幫助手腦協調，使雙手靈巧迅速並且專注力大增，鼓勵成為全民運動，除可舒緩壓力，與家人和朋友一起做運動更能增進感情。

本次賽事，全場共創新或刷新20多項新秒數紀錄，其中個人組比賽包含333、363、Cycle三個競賽項目，共產生四位三冠得主：9歲組陳彥喆(新竹市代表隊)、10歲組陸秉沂(南投縣代表隊)、13到22歲數組彭豊期(新竹縣代表隊)、23歲+組韓宛蓁(新竹市代表隊)。最後全場不分齡由彭豊期選手(新竹縣代表隊)，以三項加總10.460秒奪下全場大滿貫的最大獎項。