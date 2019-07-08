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聖方濟兒少中心獲贈高鐵票 院生街舞演出表謝意

2019-07-08 19:23中央社 新竹縣8日電

新竹縣關西鎮天主教聖方濟兒少中心獲得台灣高鐵公司捐贈愛心車票，讓院生們能到高雄體驗當地文化，多位院生今天到高鐵新竹站大廳進行街舞快閃演出，表達感謝。

天主教聖方濟兒少中心獲得台灣高鐵公司捐贈30張免費愛心車票，多位院生今天特別到高鐵新竹站進行快閃演出，用熱舞表達對台灣高鐵公司的感謝。

聖方濟兒少中心主任楊淨雅表示，今年夏天，因為有高鐵愛心車票的幫助，讓兒少院生們感受到社會濃濃的溫暖與善意，也得以免費學習搭乘高鐵進行暑期高雄文化知性之旅，增進院生的人文素養。

楊淨雅說，對於高鐵公司的贈票，院生們都非常感激，特地練習了街舞，今天特別到高鐵新竹站大廳快閃表演，表達對高鐵公司關懷社會弱勢兒少的感謝之意。

高鐵新竹站長邱奕貴表示，新竹縣關西鎮的天主教聖方濟兒少中心院生大多來自高風險家庭，或因家庭發生重大變故而無法繼續留在原生家庭生活，高鐵新竹站特別捐出30張新竹往返左營的愛心車票，盼讓院生能到南部出遊。

邱奕貴指出，台灣高鐵公司積極參與社會公益活動， 期望透過愛心贈票活動，喚起社會大眾對於弱勢團體關注，也讓弱勢小朋友親身體驗高鐵的快捷與舒適，感受高鐵的付出與用心。

高鐵新竹愛心
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