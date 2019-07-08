確保幼童吃進營養 獨立廚房將成竹市公幼標準配備

2019-07-08 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府全面推動「新設公幼獨立廚房」，預估全市公幼2年內將設有獨立廚房，提供孩子量身打造的餐食。林智堅表示，獨立廚房將成新竹市26間公幼、6間非營利幼兒園的基本配備，為幼兒的營養攝取需求量身訂做，幼兒園有獨立廚房、獨立廚工，食材、人事經費等由市府支應，不僅能協調口味，也能提供孩子更營養、豐富的菜色，

過去竹市部分公幼因設置較早，缺乏獨立廚房，需與鄰近學校共用廚房，但因幼兒飲食有不同的營養攝取需求，包括每日營養需求、食物需較軟較小口，新竹市府已投入1768萬元，新設或改善南隘、大庄、建功、新竹、關東等5所公立附幼獨立廚房，目前水源附幼、竹蓮附幼也持續規劃並爭取中央經費中，預計2年內完成設置後，全市26間公幼、6間非營利幼兒園都設有獨立廚房。

大庄國小附設幼兒園共有3班84位孩子，過去與香山高中共用中央廚房，市府投入566萬打造新設獨立廚房，今年啟用，不僅配有專屬廚工，每天為孩子量身訂做多元營養午餐與點心，還新闢了一處料理小學堂，經過數月的廚藝課，孩子都已經至少學會2道料理。

教育處表示，幼兒的營養需求、口味與成人有不小落差，包括小學國中營養午餐對於調味料、菜色的需求比較多元，但幼兒餐食通常會避開較酸辣的刺激性食材，另外，為避免幼兒用餐噎到，通常食物需要特別製成小塊處理，也須避開魚或肉的骨頭，口味上也須較為清淡。