暑假育樂營超夯 推出製作可愛水晶球、學指甲彩繪

2019-07-08 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



暑假即將到來，桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦免費的暑假育樂營，共補助42所國中，開辦119梯次營隊，總計提供全市國中及國小高年級學生3600多個名額。今於啟英高中辦理手作婚禮水晶球及彩繪指甲等活動，讓學生透過體驗營能更加了解各個職群在內容、提前思考未來學習的方向。

今日永安國中、新屋區國中、小學生和啟英高中共同舉辦暑假育樂營，啟英高中室內設計科主任李宗華表示，校內有一個「幸福產業」的課程，校內餐飲科可以製作婚宴餐點、時尚設計科可以學習新娘妝容、藝術群科別可以配置婚禮音樂演奏、節目表演，甚至汽車科可以化作禮車使用等，剛好可以把啟英高中的特色科別整合起來，形成一個產業鏈。

校長彭昭勳說，現在施行十二年國教，不再只重視自己的科別，更多人在推動跨領域學習，至於為什麼這次暑假育樂營選擇製作小熊幸福水晶球及指甲彩繪，彭昭勳表示，評估學生短時間學習的成效及配合「幸福產業」，因此教學生製作小熊幸福水晶球和學習指甲彩繪，免費讓學生體驗設計科領域中的色彩學及實作過程。

小熊幸福水晶球製作時間約2小時，除了組裝校方發配的材料包外，還需手繪上色一張卡片，課程中會有啟英高中的專任老師依照一個個步驟教學，參與課程的永安國中二年級學生黃羽柔表示，以為組裝材料包很簡單，但其實並不是如此，她認為最困難的地方在於將塑膠水晶球接合，倘若一個不小心散了，裡面的珠珠裝置就會掉出來。黃羽柔說，參加這個課程讓她學習到不少設計科的知識，由於自己對設計有興趣，未來有機會也會想就讀設計科別。