親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

警察喝咖啡「讓客人感到不安」被驅離 星巴克道歉

暑假育樂營超夯 推出製作可愛水晶球、學指甲彩繪

2019-07-08 16:25聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

暑假即將到來，桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦免費的暑假育樂營，共補助42所國中，開辦119梯次營隊，總計提供全市國中及國小高年級學生3600多個名額。今於啟英高中辦理手作婚禮水晶球及彩繪指甲等活動，讓學生透過體驗營能更加了解各個職群在內容、提前思考未來學習的方向。

今日永安國中、新屋區國中、小學生和啟英高中共同舉辦暑假育樂營，啟英高中室內設計科主任李宗華表示，校內有一個「幸福產業」的課程，校內餐飲科可以製作婚宴餐點、時尚設計科可以學習新娘妝容、藝術群科別可以配置婚禮音樂演奏、節目表演，甚至汽車科可以化作禮車使用等，剛好可以把啟英高中的特色科別整合起來，形成一個產業鏈。

校長彭昭勳說，現在施行十二年國教，不再只重視自己的科別，更多人在推動跨領域學習，至於為什麼這次暑假育樂營選擇製作小熊幸福水晶球及指甲彩繪，彭昭勳表示，評估學生短時間學習的成效及配合「幸福產業」，因此教學生製作小熊幸福水晶球和學習指甲彩繪，免費讓學生體驗設計科領域中的色彩學及實作過程。

小熊幸福水晶球製作時間約2小時，除了組裝校方發配的材料包外，還需手繪上色一張卡片，課程中會有啟英高中的專任老師依照一個個步驟教學，參與課程的永安國中二年級學生黃羽柔表示，以為組裝材料包很簡單，但其實並不是如此，她認為最困難的地方在於將塑膠水晶球接合，倘若一個不小心散了，裡面的珠珠裝置就會掉出來。黃羽柔說，參加這個課程讓她學習到不少設計科的知識，由於自己對設計有興趣，未來有機會也會想就讀設計科別。

除了「商品設計-小熊幸福水晶球」外，啟英高中另有和大崗國中合作，開辦指甲彩繪課程，參加該課程的大崗國中二年級學生沈詠晟表示，指甲彩繪並沒有想像中的容易，在指甲彩繪的課程中學習到不少過去不曾瞭解過的知識，印象最深刻的則為色彩學相關知識，他認為這是課程中最有趣的一部份。

桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦...
桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦免費的暑假育樂營。記者陳夢茹／攝影
分享
桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦...
桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦免費的暑假育樂營。記者陳夢茹／攝影
分享
桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦...
桃園市教育局為讓孩子在暑假過得充實、提前了解不同職群，特別挹注350萬元經費舉辦免費的暑假育樂營。記者陳夢茹／攝影
分享

暑假教育局
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

確保幼童吃進營養 獨立廚房將成竹市公幼標準配備

2019-07-08 16:42

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

德國合唱大賽 竹縣2國小穿金戴銀

2019-07-07 23:48

桃園4掩埋場減量 垃圾打包 拆解家具

2019-07-07 23:45

桃園虎頭山垃圾場早已封閉 竟悶燒逾5小時

2019-07-07 23:34

獨立書屋複合式經營 上餐 辦展 開課程

2019-07-07 23:18

常見50種植物 可淨化室內空氣

2019-07-07 23:12

3外來種植物蔓延苗縣 銀膠菊入侵苑裡國小

2019-07-07 23:08

壞的植物衝擊生態 好的植物可淨化室內空氣

2019-07-07 20:01

他青年返鄉接棒種大梨 勇奪大湖尊梨評鑑「特等獎」

2019-07-07 16:43

牽罟真的可以捕到魚 龍鳳漁港大騷動

2019-07-07 15:47

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 12:35

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／基隆夜市踩到雷大蛤蜊4顆800元 業者：都有標價

2019-07-07 17:12

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

高雄觀光日爭議文宣 製作業者致歉扛責

2019-07-07 17:30

消防隊新建大樓經費不足 他募200萬幫忙還捐車

2019-07-07 18:50

古蹟基隆海門天險砲台解說有誤？ 文化局：我們講的是歷史

2019-07-07 21:06

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

屏東五溝水最美客家聚落 可望展開修復計畫

2019-07-07 18:48

台中大里立德里水管修復 管裂15公分

2019-07-07 21:03

高雄觀光日背板設計疑為韓輔選？ 市府：業者自發行為

2019-07-07 17:51

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度

2019-07-07 21:08

柳營兩要道斥資近1億5千萬改善 今年11月拚完工

2019-07-07 18:17

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

擊敗各路好手 三峽女筍王勇奪冠軍殊榮

2019-07-07 22:11

壞的植物衝擊生態 好的植物可淨化室內空氣

2019-07-07 20:01

全台唯一的海相化石館得不到關愛 暑假遊客稀少

2019-07-07 21:09

彰基擬重啟七期院區工程／衛局：有助提升醫療品質 盼多溝通

2019-07-07 23:23

二湖鳳梨香甜不咬嘴 網友提醒「吃完記得要喝水」

2019-07-07 21:07

大彎北解禁 北市府擬全區「住商混合」

2019-07-08 00:11

大雨影響產量 彰化文蛤、蚵仔產地漲價

2019-07-07 17:10

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

快捐血 嘉義O型血庫剩3天

2019-07-07 23:46

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

北市連鎖超商、咖啡店騎樓 9月起全面禁菸

2019-07-07 23:36

長期邊緣化 甲仙人口跌破6千

2019-07-07 23:23

求職季高雄林園阿蓮辦聯合徵才 本周釋出1200職缺

2019-07-07 23:45

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

氣爆倖存者挑戰全馬 羊角姊妹：靠加油聲和意志力完賽

2019-07-07 20:07

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

原中縣救國團改建停車場…市貌大改 豐原人記憶將重寫

2019-07-07 23:55

桃園消防二大隊防溺宣導像潑水嘉年華 大人小孩都消暑

2019-07-07 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top