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美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

亞洲．矽谷計畫執行中心今天表示，「2019全球城市挑戰博覽會（Global City Teams Challenge, GCTC）訪問團昨天正式啟程前往美國，展開為期7天的展覽及參訪行程。這次GCTC參展團是由亞洲．矽谷計畫執行中心與美國在台協會商務組合作籌辦，邀請台北市、桃園市及台南市等3市政府及合作廠商參加。

GCTC參展團由桃園市長鄭文燦擔任團長，台南市副市長王時思、台北市政府資訊局主秘陳慧敏擔任副團長，亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮及人資長闕河鳴帶隊前往，全團人數總計60人，是近年台灣參加GCTC規模最大、代表層級最高的一次，對於加強台美商貿往來，擴大台灣智慧城市經驗交流，將有積極且重要的貢獻。

亞洲．矽谷計畫執行中心表示，GCTC訪問團為進一步了解美國智慧城市的科技應用及發展現況，抵達美國後，8日先安排參訪紐約市警察局總部與微軟技術中心，9日前往馬里蘭州，參訪國家標準暨技術研究院（NIST）所屬國家網絡安全卓越中心（NCCoE），10日晚間全團與駐美代表處及美國在台協會等華府官員進行晚宴，進行實質交流。

博覽會期間，11日安排桃園市長鄭文燦於大會進行專題演講，12日由台南市副市長王時思參加圓桌論壇，與全球各大城市市長進行交流。博覽會除了靜態的展覽，配合期間活動，各城市配合廠商也 將積極參與各分論壇，分享經驗並爭取商機如台北市政府、台北智慧城市專案辦公室及區塊鏈新創BiiLabs，將在Knowledge/Technology Platform及Cybersecurity & Privacy Committee子論壇分享台北市政府推動「全球智慧城市聯盟」（Go Smart）、Smart Taipei計畫及利用區塊鏈分散式帳本技術促進數位轉型之經驗。

桃園市政府配合的勤崴科技將在Transportation Cluster子論壇介紹桃園市虎頭山創新園區及自駕車試驗場域。台南市政府及系統整合業者資拓宏宇則將展出智慧交通資訊整合平台系統。

GCTC是由美國商務部國家標準技術研究院（NIST）舉辦，目的在於促進全球各大城市間的智慧城市方案交流與相互學習，2019GCTC是美國聯邦政府舉辦規模最大的智慧城市活動，有來自全球100多個隊伍與超過120個城市參與。

2019全球城市挑戰博覽會鄭文燦（前排右2）是台灣團的團長。圖／桃園市政府新聞處...
2019全球城市挑戰博覽會鄭文燦（前排右2）是台灣團的團長。圖／桃園市政府新聞處提供
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矽谷北市美國在台協會鄭文燦
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