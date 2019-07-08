二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為配合環保署汰舊換購補助政策，新竹縣長楊文科提出加碼電動二輪車補助，申請補助案件期程可回溯至108年1月1日(二行程機車的報廢及回收與新購電動二輪車均應於108年1月1日後)，環保局再次呼籲有意願汰舊換新的民眾要及早提出申請，新竹縣民最高可領取2萬7千元的補助(含環保署補助款5千元、環保局配合款1.2萬元及經濟部工業局補助款1萬元)。

由於環保署汰舊補助政策僅至108年底止，環保局代理局長羅仕臣表示，為了提高本縣二行程機車汰換率，本年度祭出歷年來最高補助金額，針對淘汰二行程機車的縣民補助2千元，針對淘汰二行程機車並且換購電動二輪車的縣民補助9千到1萬7千元，針對直接新購電動二輪車的縣民補助5千到1萬3千元，以上補助金額均包含環保署及新竹縣政府環保局補助，由於109年度起將不再補助，有關補助資格、補助車型、補助金額及其他注意事項，可至新竹縣環保局官網https://www.hcepb.gov.tw/查詢，請民眾可多加利用。

108年度汰舊換購補助施行期間，申請淘汰二行程機車補助者，應於12月31日前完成車籍報廢及車體回收；申請淘汰二行程機車換購電動二輪車或新購電動二輪車補助者，則以購車發票日期為準。申請補助者應於109年1月10日前提出申請，以郵局戳章日期為準，逾期者則不予補助。