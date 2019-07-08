千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣銅鑼鄉興隆國小的千年老樟樹，一向被視為全國最高齡校園老樹，樹旁豎了支巨大的「避雷針」，保護這株珍貴老樹不受雷擊，老樹與高聳的避雷設施，建構出奇特的畫面。

興隆國小的千年老樟樹，不僅是當地社區的生命之樹，也是全校師生的守護神，世代矗立，曾躲過天災，也避開過人禍，至今生機盎然，傳奇故事多。

老樟是縣府列冊保護的珍貴老樹，樹高22公尺、胸圍5.8公尺、樹冠面積706平方公尺、根張範圍30公尺，推估年齡超過800年。

20多年前，興隆國小為保護老樹不受雷擊，向縣府爭取，由縣府斥資75萬元在樹旁設避雷針，避雷針本身雖小，但架在巨大的金屬圓柱頂端，比老樹還高出好幾公尺，整體就像根巨針插在老樹旁，十分顯眼。

千年老樟旁出現巨大避雷設施，景觀難免突兀，但目的出於保護老樹的「善意」，多年來老樹與身旁的避雷針也「相安無事」，校方今年辦120周年校慶，有些遠道返回的校友，覺得避雷針礙眼、破壞景觀，且校方擔心老樹生長受限，現已研究該如何移除。