千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小的千年老樟樹，一向被視為全國最高齡校園老樹，樹旁豎了支巨大的「避雷針」，保護這株珍貴老樹不受雷擊，老樹與高聳的避雷設施，建構出奇特的畫面。
興隆國小的千年老樟樹，不僅是當地社區的生命之樹，也是全校師生的守護神，世代矗立，曾躲過天災，也避開過人禍，至今生機盎然，傳奇故事多。
老樟是縣府列冊保護的珍貴老樹，樹高22公尺、胸圍5.8公尺、樹冠面積706平方公尺、根張範圍30公尺，推估年齡超過800年。
20多年前，興隆國小為保護老樹不受雷擊，向縣府爭取，由縣府斥資75萬元在樹旁設避雷針，避雷針本身雖小，但架在巨大的金屬圓柱頂端，比老樹還高出好幾公尺，整體就像根巨針插在老樹旁，十分顯眼。
千年老樟旁出現巨大避雷設施，景觀難免突兀，但目的出於保護老樹的「善意」，多年來老樹與身旁的避雷針也「相安無事」，校方今年辦120周年校慶，有些遠道返回的校友，覺得避雷針礙眼、破壞景觀，且校方擔心老樹生長受限，現已研究該如何移除。
校方表示，當年避雷針設在老樹旁，但水泥基座可能影響地下樹根系統，現在樹勢有朝另一側生長傾向，擔心多年後有不利影響，且依專家評估，現代技術要保護老樹不受雷擊，避雷針不一定非裝在樹旁，方圓一定距離內架設即可，學校已考慮爭取經費找適當地點或校舍建築高處另外架設避雷針來保護老樟樹。
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