壞的植物衝擊生態 好的植物可淨化室內空氣

2019-07-07 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣政府最近發出警示，小心防治外來入侵種小花蔓澤蘭、菟絲子及銀膠菊危害，避免衝擊生態，另也開班要教改善室內空氣品質的植栽，提供民眾參考。

小花蔓澤蘭、菟絲子都有「植物殺手」稱號，小花蔓澤蘭繁殖及生長速度快速，纏繞植物生長覆蓋，影響光合作用造成死亡，菟絲子攀附寄主植物吸取養分，造成生長情況變差，嚴重可能會死亡，菟絲子及小花蔓澤蘭天氣越熱生長越快速，今年蠢蠢欲動。

苗栗縣政府農業處林務科長鄭忠財說，小花蔓澤蘭正常花期10月至隔年2月，防治最好時機在開花前，切蔓約50公分，並連根拔蔓，今年監控到小花蔓澤蘭可能提前1、2個月開花，因此依過去時程防治，反而可能擾動種子助長散播，縣府也正研擬提前啟動收購小花蔓澤蘭作業。

鄭忠財表示，銀膠菊被列為國際毒草，不開花像艾草，開的花又與滿天星相似，目前最多例發現在後龍鎮大山海邊一帶，上個月初苑裡國小是入侵校園通報首例，銀膠菊一年四季都會開花，生長繁殖速度相當快，也不能掉以輕心。

另，苗栗縣政府環保局將邀請中國文化大學森林暨自然保育學系博士林敏宜於7月16日上午9點在竹南鎮塭內社區活動中心辦理「室內空氣品質管理宣導說明會」，介紹植物淨化空氣原理及應用，及有效改善室內空氣品質的植栽，報名電話037-558558轉218。