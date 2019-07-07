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新竹市老屋變身 工藝櫥窗開幕

2019-07-07 19:15中央社 新竹市7日電

曾被網友譽為竹北最美書店的「或者書店」，今天在新竹市舊城區設立「或者工藝櫥窗」，設定主題包括工藝選品、展覽與飲食體驗，盼成為新竹市區的工藝品新據點。

或者工藝櫥窗今天舉辦開幕活動，鴻梅文創董事長陳添順表示，去年度獲新竹市「老竹塹、老屋味」老屋活化計畫及文化部「私有老建築保存再生計畫」建物修繕類補助經費，將建於民國45年的老屋活化為工藝品據點「或者工藝櫥窗」。

新竹市副市長沈慧虹表示，營運單位不只讓建築及室內煥然一新，同時保存老屋原有風味，用心賦予老屋新生命，市府透過「老竹塹、老屋味」計畫，積極引入民間資源與青年創業，盼讓舊城區有歷史故事的老建築可以獲得新生命。

鴻梅文創指出，或者工藝櫥窗開幕首展邀請國內外品牌與多位青年工藝家，以生活用具為主題，展出杯、碗、盤、茶具、樂器、花器、首飾與服飾類等工藝品，分別為陶、玻璃、金工、木作、織品等材質。

鴻梅文創表示，或者工藝櫥窗是一處全棟4層樓的工藝展覽空間，並設置食飲與工藝體驗，提供民眾一處全部以工藝品來品嚐咖啡、茶飲的歇心之地，盼成為新竹舊城區的文藝新據點、觀光新亮點。

鴻梅文創表示，或者工藝櫥窗將於7月13日至8月4日期間週末舉辦「手日．遇見工藝家午茶」系列活動，邀請6名工藝家以午茶形式帶民眾認識工藝作品創作脈絡。

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